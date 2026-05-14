峇里島馬騮搶遊客手機拍片　大特寫視角記錄叢林生活

不少人旅遊出行時都會用手機隨到隨影，近日在印尼峇里島出遊的胡先生卻遭猴子搶劫奪走手機。手機一度面臨「墜崖」危機，但幸運找回後，胡先生竟在手機相簿中發現驚喜——猴子以「大特寫」視角記錄牠的叢林生活。



《瀟湘晨報》報道，胡先生介紹，5月11日到峇里島一景區時，突然被猴子搶走拿在手上的手機，他立即向工作人員求助，對方曾讓他作最壞打算，「說手機可能會被猴子扔下懸崖找不回來了」。

猴子搶手機後錄下23秒自拍。（影片截圖）

幸手機被奪走兩小時後，工作人員幾經輾轉尋回手機。然而，當晚胡先生在手機相簿中竟發現猴子送給他的驚喜禮物——亂七八糟的照片及一段23秒的自拍片段。

胡先生推測，猴子搶走手機後應該誤觸了手機屏幕上的「相機」快速鍵，才會在逃跑過程中以「大特寫」視角記錄牠的叢林生活。

胡先生的手機相簿中有猴子的自拍片段及不少猴子亂拍的照片。（瀟湘晨報）

胡先生在社交平台上分享猴子的自拍片段後，引發大批網民分享曾被猴子「打劫」眼鏡、帽、耳機等經歷，並戲稱這群猴子是「景區內最強大的土匪」、「再進一步會用電腦就可以上班了」。