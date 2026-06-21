老字號糭竟食到煙頭！河南商家拒絕賠償：全女工製作不可能有煙頭

女子稱在糭子中吃出煙頭，索賠1000元（人民幣，下同）遭拒絕，商家稱「車間全是女工不可能有煙頭」。當事人稱不能接受，目前維權沒有新進展。



近日，河南一網友發文稱，在喜來順毛尖茶糭中吃出煙頭，購買糭子的超市工作人員聯繫到商家，得到的答覆是「車間全是女工不可能有煙頭」。

河南一網友發文稱，在糭子裏吃到煙頭。（截取自微博@上游新聞）

網友寫道：「隨後超市的工作人員也說讓我們要求少點，降到500元就直接給我們轉賬，說1000元太誇張了。我們明確表示這不是漫天要價，是依照食品安全法的規定的合理合法訴求。」

6月19日，當事人王女士（化姓）告訴記者：「糭子是這周二（16日）吃的，因為是老字號+清真，而且還是茶糭，才買的。」

【延伸閲讀】深圳山姆烏冬麵被曝吃出蛆蟲 10年老會員不滿¥400賠償怒轟太傲慢（點擊放大瀏覽）

+ 6

王女士稱，糭子是在宜陽萬象超市後莊店購買的禮盒，收到時包裝密封完好，糭子都是真空包裝。

發現煙頭後，王女士的朋友第一時間去超市找了現場工作人員。王女士說：「我們沒辦法直接聯繫廠家，就先通過超市方面溝通，他們答應幫忙聯繫商家。可後來商家給過來的答覆，實在讓人又生氣又失望。」

當事人質疑商家態度（截取自微博@上游新聞）

「起初，超市工作人員態度還不錯，積極幫着聯繫，可後來態度就變了，開始說我們『要得太多』。」王女士表示，「我們完全是按照食品安全法來提要求的，根本沒多要。可超市一直站在商家那邊說話，還說廠裏都是女工，不可能有煙頭。」

王女士當場反問：

難道只有男的才抽煙嗎？女的抽煙的人也不少啊。

截至目前，王女士說，維權沒有任何新的進展。

公開資料顯示，喜來順毛尖糭歸屬公司駐馬店市喜來順食品有限公司位於確山縣先進製造業開發區內，是一家專業生產清真糭子、月餅、預製菜、堅果禮包、休閒糕點食品的河南老字號企業。

內地法律：

消費者依法享有懲罰性賠償請求權。根據《中華人民共和國食品安全法》第一百四十八條第二款規定，生產不符合食品安全標準的食品或者經營明知是不符合食品安全標準的食品，消費者除要求賠償損失外，還可以向生產者或者經營者要求支付價款十倍或者損失三倍的賠償金；增加賠償的金額不足一千元的，為一千元。但是，食品的標籤、說明書存在不影響食品安全且不會對消費者造成誤導的瑕疵的除外。

消費者在遇到餐品中有異物或其他不符合食品安全標準的情形時，可以同時主張賠償實際損失，以及主張懲罰性賠償，即要求經營者按照餐費價款的十倍或實際損失三倍的標準進行賠付，如增加的賠償金額不足一千元，可以按照一千元的賠償標準主張權利。



【延伸閲讀】美國女子喝能量飲料快見底竟吸到毛 剪開驚見「完整鼠屍」崩潰（點擊放大瀏覽）