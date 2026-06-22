愛犬寄存海底撈後口吐白沫亡　女子疑員工關冷氣致死並報警求償

南京一名女子近日投訴，攜帶寵物犬前往海底撈江寧區門店就餐時，將愛犬寄存於店內辦公室，但該女子用餐完畢準備取回小狗時，卻發現其已經口吐白沫，在搶救無效死亡。目前店方已墊付醫療費並退還餐費，正與事主積極溝通。



寵物寄存辦公室後口吐白沫

據《都市現場》報道，該名女子陳述，6月18日晚，她帶同寵物犬前往海底撈江寧區門店用餐。由於店內不允許寵物進入就餐區，員工主動提出可將狗帶至辦公室寄存，並承諾會持續開啟冷氣，確保環境舒適。

6月18日晚，她帶同寵物犬前往海底撈江寧區門店用餐。由於店內不允許寵物進入就餐區，員工主動提出可將狗帶至辦公室寄存。（都市現場）

6月18日晚，她帶同寵物犬前往海底撈江寧區門店用餐。由於店內不允許寵物進入就餐區，員工主動提出可將狗帶至辦公室寄存。（都市現場）

女子用餐完畢準備離開時，卻發現愛犬口吐白沫、狀態異常，隨即送往獸醫診所救治，惟經治療後仍不幸死亡，醫療費用累計約2000元人民幣。

員工下班怕狗冷關掉了冷氣 前後溫差5度

女子其後多次與海底撈門店負責人交涉，要求賠償損失。海底撈門店負責人最初稱，白班員工下班時擔心狗冷，關掉冷氣，但強調並非故意。

6月21日，店方提供更完整的時間線。當晚10時32分，狗寄存於辦公室（室溫約23度），未進入就餐區；11時17分員工關冷氣，兩分鐘後顧客將狗帶離，約半小時後（11時48分）再次將狗放回辦公室；翌日凌晨0時34分才正式帶離，當時室溫約27度，關冷氣前後溫差約5度。

海底撈門店負責人最初稱，白班員工下班時擔心狗冷，關掉冷氣，但強調並非故意。（海底撈）

雙方就賠償金額及責任歸屬始終未能達成共識，女子最終選擇報警求助。店方強調已墊付醫藥費並退還餐費，正與事主積極溝通，後續將優化相關服務。

海底撈今年停止三家門店攜寵物就餐試點

海底撈此前也曾嘗試推行「寵物友好」模式。據《第一財經》報道，海底撈曾分別在深圳上河坊、武漢群星城及深圳壹方城三家門店試行允許攜帶寵物進店用餐。

5月21日，一段寵物狗在海底撈門店吃蛋糕的影片引發大量關注，多位網民稱無法接受。（網絡）

有多位網民在海底撈給寵物過生日。（小紅書）

今年5月，海底撈發布公告稱，經測試及各方意見後，上述三家門店不再提供線下攜寵接待服務。全國其他門店則繼續嚴格謝絕寵物進店（導盲犬等法定工作犬除外）。目前海底撈所有門店謝絕顧客攜帶寵物進店用餐，個別門店在非就餐區提供寵物寄存服務。

值得注意的是，香港食環署已確認，將於今年7月9日起容許狗隻進入獲批准食肆。