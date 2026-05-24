五月天阿信令北京公廁變景點！粉絲排隊打卡惹居民不滿　他急道歉

從4月30日開始，台灣樂團五月天在北京的國家體育場（鳥巢）陸續舉行了12場演唱會。5月18日，最後一場演唱會結束。5月19日，該樂團主唱阿信在社交平台發布多張自己演出間隙在北京逛街的照片，其中包括一張在街頭公廁門口的打卡照。



隨後有網友發布消息稱，有五月天的歌迷前往這處公共衛生間門口合影，給附近居民造成了困擾。

五月天主唱阿信隨後也在微博致歉，並呼籲理性打卡。（微博截圖）

粉絲排隊打卡阿信「同款公廁」，給胡同居民帶來困擾：

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5月23日，五月天阿信在個人社交媒體致歉：沒想到被大家找到北京胡同公廁「同款」，讚歎大家的偵查能力，不過造成居民困擾，鄭重致上歉意；請大家理性打卡，友善支持居民店家，感謝各位五迷老師的理解與支持。

此前報道

近日，五月天主唱阿信在北京胡同公廁打卡的相關畫面流出後，不少歌迷紛紛前往「同款廁所」排隊合影，甚至有人在五個廁位裏分別放上五月天成員的名字拍照。原本服務胡同居民的剛需民生設施，瞬間成為網紅取景地，影響周邊住戶的日常生活。

粉絲排隊打卡（截取自微博＠北京新聞）

胡同廁所的真實作用，居民的「剛需」設施

記者走訪了解到，涉事公廁是當地胡同居民的核心生活配套設施。受訪居民表示，在胡同裏，公共廁所是很多居民日常生活中必不可少的設施。雖然現在有些平房家庭自己安裝了廁所，但大多數家庭仍不具備這個條件，只能靠公共廁所解決日常如廁需求。

這不是景點，是大家每天都要用的地方。 受訪居民

此外，歌迷在廁所內外長時間排隊、拍照，導致真正有需要的居民無法順利使用公廁，尤其是老人、小孩或身體不適的居民，影響更大。而胡同本就狹窄，公廁周邊若聚集大量歌迷，不僅影響居民通行，也可能干擾其他遊客的正常使用。居民直言，有人甚至拍下「茅坑照」並配上成員名字發到網上，「這不僅是腦殘粉的行為，更泄露了公共廁所的隱私環境，既不雅觀，也不尊重他人。」

理性追星，別讓熱愛變成困擾

胡同居民呼籲，追星可以理解，但不能失去基本的社會公德心。

你喜歡偶像，站在門口拍一張就得了。非要跑到廁所裏邊拍，還佔着茅坑，發到網上炫耀，這合適嗎？

他還提到，類似的現象並不少見——比如五月天來北京開演唱會時，某燒餅舖因阿信曾光顧，夏天能排隊排出三四十米，演唱會一結束，舖子就冷清了。「歌迷的熱情可以理解，但一旦過了頭，就會給普通人的生活帶來實打實的麻煩。」

追星本身沒有錯，但如果因為打卡、拍照，佔用了居民賴以生活的公共設施，甚至干擾他人正常生活，那就值得反思。理性追星，尊重他人，才能讓熱愛走得更遠。

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