北京女遭發情母貓瘋狂抱頭攻擊毀容全身傷　頭皮被撕開4厘米傷口

5月25日，北京的陳女士發帖爆料，被自家養了兩年的温順虎斑貓瘋狂攻擊，頭皮撕開一道4厘米長的口子，造成顱部3級損傷，全身多處挫裂傷。



陳女士回憶，當時她剛把寵物貓下的幼貓從朋友處取回，沒想到剛把小貓糞便倒進貓砂，這隻正處於發情期的母貓突然暴走，跳到身上抱住她的頭，後腳狂蹬面部，導致「慘烈」抓傷。

5月25日，北京的陳女士發帖爆料，被自家養了兩年的温順虎斑貓瘋狂攻擊。（截取自微博@百姓關注）

陳女士被貓攻擊，全身多處挫裂傷：

陳女士提供給記者的門診病歷顯示，她的頭頂、面部、頸部多處挫裂傷，其中頂部頭皮傷口長約4厘米，她還接種了近6針狂犬疫苗蛋白。

目前陳女士已接種多針疫苗並靜養，表示康復後將把這隻養了兩年的貓送走。

每年春季3-4月是犬傷門診的高峰期，主要以貓狗傷害為主，患者以年輕人和兒童居多，既有被流浪貓狗咬傷也有被自家寵物傷害的。 外科李雄偉醫生

春季是貓、狗等動物的發情期，這個時候牠們的攻擊性也會變強，此外春季氣温變化無常，也容易使寵物煩躁，而市民穿着日益單薄導致更容易被寵物抓傷咬傷。

「小孩子因好奇心強，往往成為貓狗等動物的攻擊對象，尤其以面部、頭部受傷的較多。」外科醫生李雄偉說，「千萬不要主動招惹陌生動物，就算是自家的寵物貓或寵物狗也要注意，不要打擾正在進食、睡覺或看護幼崽的貓狗，餵食動物時不能直接用手，在牠們煩躁不安時不要用手撫摸，萬一被咬或抓傷要及時到醫院處理。」

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