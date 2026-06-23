廣東市值近200億上市新材料公司傳噩耗　40歲美女副總裁車禍身亡

6月21日，在內地上市的廣東思泉新材料股份有限公司（301489.SZ）發布公告稱，6月19日，公司副總裁兼董事會秘書郭智超因意外交通事故不幸去世。



截至公告披露日，郭智超不持有公司股票。暫由公司董事長任澤明代行董事會秘書職責，公司將盡快聘任新任董事會秘書。

6月21日，思泉新材（301489.SZ）發布公告稱，6月19日，公司副總裁兼董事會秘書郭智超因意外交通事故不幸去世。（南方網提供）

公開資料顯示，郭智超女士，1986年10月出生，2018年12月起任該公司董事會秘書，2020年8月起任公司副總裁。

思泉新材公司副總裁兼董事會秘書郭智超（南方網提供）

思泉新材年報顯示，郭智超2025年年薪為38.04萬元（人民幣，下同）。

資料顯示，廣東思泉新材料股份有限公司位於廣東省東莞市企石鎮江邊村金磊工業園，成立日期2011年6月2日，上市日期2023年10月24日，公司主營業務涉及研發、生產和銷售熱管理材料、磁性材料、納米防護材料等。公司2025年營業收入為9.28億元，按年增長41.45%；歸母淨利潤為6025.99萬元，按年增長14.88%。

目前思泉新材的總市值約180億元。

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