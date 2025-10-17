韓國美女作家白洗嬉逝世　死後捐器官救5人　作品曾獲BTS成員力薦

以暢銷散文集《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》廣受讀者喜愛的韓國女作家白洗嬉（백세희），驚傳16日離世，年僅35歲。



《韓聯社》報導，根據韓國器官捐贈機構今天公告，白洗嬉生前決定捐出心臟、肺臟、肝臟與雙側腎臟，最終挽救5名患者的生命。當局尚未公開她陷入腦死的具體原因。

35歲韓國女作家白洗嬉（ig@_baeksehee）

她用文字打破語言屏障 觸動世界各地讀者 去世後捐贈器官繼續「擁抱世界」：

+ 8

白洗嬉以自身罹患「心境惡劣障礙」（一種長期輕度抑鬱狀態）的經歷，真誠記錄與精神科醫生對話的內容，成為許多抑鬱症患者的心靈支柱。她的代表作《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》出版後廣獲好評，也引發廣泛共鳴。

此書因韓國知名偶像團體防彈少年團成員RM曾在社群媒體上推薦，因而聲名大噪，總銷量突破60萬冊，並出口至約25個國家。2022年在英國出版後短短6個月內便售出10萬冊，成功跨越語言與文化障礙，觸動世界各地讀者的心。這本書也譯成繁體中文版，並在台灣網絡書店販售。

報導表示，家屬在聲明中指出，白洗嬉從小熱愛閱讀與寫作，大學主修文藝創作，曾在出版社工作5年，也因個人經歷接受心理治療。

姐姐是一個很有愛的人，總是主動接近需要幫助的人，傾聽、陪伴，並用文字帶來力量。

她的妹妹哽咽地說：「我們知道她那顆善良的心，如今希望她在天上能夠安穩、自在地休息。」

【延伸閱讀】山西「多才多藝網紅」酒精中毒猝死終年48歲 歌舞雜技樣樣皆能（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

美共和黨議員辦公室驚現「納粹符號」！視訊開會露餡 警要調查

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】