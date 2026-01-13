29歲百萬網紅｢球鞋女神｣猝死　曾創潮牌負債累累轉戰成人平台惹議

內地潮流圈震撼彈！擁有百萬粉絲、曾被封為「球鞋女神」的潮流網紅「你的渡口」（本名張純，暱稱口子姐），12日驚傳已於元旦凌晨搶救無效逝世，終年29歲。家屬隨後向內媒證實噩耗，透露遺體已在上海火化，消息一出讓大批粉絲心碎不已。



曾是天之嬌女！轉戰饒舌、創潮牌 卻因破產轉戰成人平台

據內媒《四川觀察》報導，張純的死訊在網絡上傳得沸沸揚揚，其母「小渡媽媽」與好友的對話截圖也隨之曝光。張母在對話中悲痛表示：「走得太突然，是突然死亡猝死的。」

並提到張純生前有熬夜習慣，加上心臟狀況本就欠佳，可能因此引發憾事。家屬也低調證實，張純已完成火化儀式，走完人生最後一程。

回顧張純的成名之路，2018年她以清新大學生形象分享球鞋穿搭爆紅，清純外型橫掃潮流圈。人氣巔峰時更跨足演藝圈，參加陸綜《說唱聽我的》展現饒舌才華。然而，她的事業隨後遭遇重創，自創潮牌宣告破產，更因此負債累累並罹患抑鬱症。

為了還清債務，張純在2024年做出驚人決定，轉戰成人付費平台，此舉讓她形象大跌並遭受嚴重的網絡暴力。去年（2025）她更在直播中崩潰自曝感染梅毒，引發嚴重皮膚問題，令外界不勝唏噓。儘管家屬已出面證實死訊，但網絡上仍出現部分質疑聲浪。有網友指出張純的社交帳號在死訊傳出後仍有活動跡象，懷疑她是為了逃避債務而演戲「假死」。

對此，張純生前的多位好友紛紛跳出來發聲哀悼，回憶她生前的真誠與慷慨，並強烈呼籲酸民停止對逝者的惡搞與無禮猜測，讓她能平靜離開。這位昔日球鞋女神的人生在短短幾年內經歷了大起大落，最終在29歲畫下句點，令人感嘆紅顏薄命。

