女大學生抽腦脊液檢查　2年後揭醫療報告造假　醫生違規院方致歉

2023年，女大學生小王在三甲醫院中山大學附屬第五醫院（簡稱「中山五院」）住院期間抽腦脊液做抗體檢查，直至2年後赴深圳求診，才發現當初的檢查報告是偽造，真實樣本從未送抵檢驗機構。

造假者梁某因偽造6名患者的醫療報告，此前已獲刑，並供稱報告結果全憑「盲猜」。中山五院回應稱，涉事醫生存在私自推薦外送檢測的違規行為，院方已嚴肅處理。



《南方都市報》報道，2023年7月，19歲的小王因突發疾病到位於珠海香洲區的中山五院神經內科就診。住院期間，住院部的蔡醫生為她做腰椎穿刺術，提取腦脊液樣本，在醫生的介紹下，小王將樣本交給一位自稱來自「廣州華銀醫學檢驗中心有限公司」的梁先生，家屬支付了5318元檢測費。

小王的病情一直未痊癒。2025年8月24日，小王前往深圳某醫院求診，但接診醫生核對其2023年的「腦脊液檢查報告」時，發現報告存在多處信息不符，對報告的準確性存疑，要求她重新提供原始報告核對。

小王收集的證據資料。（南方都市報）

隨後，家屬多次聯繫梁先生要求提供檢測報告原件，但對方以離職、資料缺失為由推脫。家屬只好聯繫廣州華銀醫學檢驗中心有限公司，卻獲回覆稱從未收過小王的腦脊液樣本，也從未出具過相關檢測報告。

2025年8月26日，家屬向珠海市香洲區朝陽派出所報案。同年9月初，家屬在中山五院複印治療期間的全部病歷時，發現包括「腦脊液檢查報告」在內的3項外送檢測報告，均未歸入病歷存檔。

小王認為，中山五院作為診療主體，對合作機構資質及流程負有監管責任，醫院應當退還檢測費用並重新評判診療方案是否正確，虛假報告是否造成延誤治療等問題。

家屬與梁先生的聊天紀錄。（南方都市報）

小王及家屬已報警。（南方都市報）

曾偽造多份報告 造假者獲刑

2026年初，涉事的梁先生承認偽造了小王的醫療檢測報告。他表示，自己曾是廣州華銀醫學檢測公司珠海外判業務員，小王的樣本確實未交回公司。因偽造6名患者的檢測報告，他以詐騙罪獲刑，半年前剛出獄。

談及偽造原因，他歸結為三點：一是唯利是圖；二是認為檢測報告在治療中僅起輔助作用；三是自認為了解患者病情，「接觸過很多患者，做報告大概率就是那個結果，就偽造了一個」。

廣州華銀檢測機構法務龐女士稱，梁先生亦非公司的工作人員，她不清楚對方手中為何持有華銀的相關資料，且可以在醫院以華銀名義開展業務。至於華銀是否與中山五院有合作協議，龐女士稱需要核實。

家屬在12345平台投訴。（南方都市報）

珠海衛健局介入調查

珠海市衛健局出具的《處理意見書》提到，小王送檢的脫髓鞘抗體檢測，均需外送相關檢驗機構檢測，而廣州華銀醫學檢驗中心具備國家認證。惟醫院無法預料會出現虛假報告，也無技術能力鑑定報告真偽，即使各患者的檢測項目相同，院方也會根據價格、時效等因素綜合考慮，送到不同的檢驗機構。

《意見書》提到，醫院當時使用的藥物治療對於病情具有普適性，治療也有效，對於患者的治療未造成實質性的影響。至於外送的檢測結果僅在病歷中記載，未存檔紙質版結果，因此無法核查哪些是經梁先生外送，也不存在刻意隱瞞的情況。

對於家屬追責的訴求，珠海市衛生健康局則建議通過公安機關報案處理，並援引《醫療糾紛預防和處理條例》，告知家屬可通過協商、調解、訴訟等途徑解決糾紛。

中山大學附屬第五醫院。（中山五院）

中山五院：主管醫生違規私自推薦患者外送檢測

3月24日，中山大學附屬第五醫院發布情況通報稱，接到患者投訴後，醫院立即安排專科主任全面評估患者的病情和後續診療方案，同時積極配合公安及檢察機關調查。香洲區人民檢察院覆函醫院「暫未發現相關醫務人員夥同梁某共同實施詐騙，也暫未發現相關醫務人員收受梁某的不正當利益」。針對涉事主管醫生違規私自推薦患者外送檢測的行為，醫院將按照相關規定嚴肅處理。

院方就此事為患者帶來的困擾與不良的就醫體驗深表歉意，並稱醫院始終與患者保持溝通，共同協商妥善的解決方案，並為其後續診療提供全方位協助。