河南姐妹設騙婚局 妹妹5年騙婚12次 姐姐幫圓謊收款 斂財488萬
撰文：許靖雯
出版：更新：
近日，内地媒体爆出，河南一對姐妹聯手設計騙婚局，妹妹5年內以「相親結婚」為名，欺騙12名農村青年，姐姐則幫妹妹打圓謊，虛構她「未婚待嫁」人設，藉此向男方索取大額錢財，涉案金額高達488萬元（人民幣，下同）。去年11月，河南法院分別判決兩人有期徒刑15年6個月和11年和6個月。
5年12場騙婚 拿到錢立刻消失
《紅星新聞》報道，馮姓女子用各種理由,包括「結婚彩禮」和「買三金」，向計劃結婚的單身農村青年下手，事後只要拿到錢，便立刻消失，換地方繼續騙人要錢。
2020年，她在已婚狀態下，欺瞞梁姓男子，向對方索要66萬餘元彩禮；2023年，她與馮姓男子舉行婚禮，隨後更是在2024年12月至2025年1月，與不同男人舉行7次婚禮。
直至2025年1月，「丈夫」之一的張姓男子，因聯繫不上她報警。警方立案偵查，才發現馮姓女子的犯罪行為，她與每名男子的婚姻關係維護不超過3個月，最快僅用20天。
胞姐幫妹立單身人設 保管詐騙款
騙局中，馮姓女子的同胞姐姐趙某則以「未來大姨姐」身份，和不同男子證實妹妹單身，「妹妹感情不順，這些年一直單身，我作為姐姐也很着急」。另外，她也負責接收和保管詐騙款，試圖誘導男方多給彩禮錢。
姐妹兩人雙雙獲刑
2025年4月27日，該案被檢察院審查起訴。馮姓女子在有配偶的情況下與他人結婚，構成重婚罪。另和趙某以「談婚論嫁」為誘餌，騙取他人財物數額特別巨大，構成詐騙罪。
2025年11月29日，法院依法以詐騙罪、重婚罪數罪併罰判處被告人馮某有期徒刑15年6個月，並處罰金；以詐騙罪判處被告人趙某有期徒刑11年6個月，並處罰金。
