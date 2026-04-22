21歲男棄大學夢賣豬肉養6弟妹　羨慕同齡人希望「爸媽不要再生」

湖南省邵陽市一名21歲青年，高中畢業後放棄升學夢想，選擇與父母一起賣豬肉，扛起照顧6個弟妹的重擔，他表示每天凌晨兩時起床、殺豬分肉、擺攤直播，幾乎沒有喘息空間，最小的弟弟才剛滿1歲，他直呼希望爸媽「不要再生了」。



他崩潰喊：求爸媽別再生了

《極目新聞》報導，孫攀表示，他2023年高中畢業後，就開始全職幫家裡經營豬肉攤，與父親凌晨前往屠宰場處理豬隻，再趕回家照顧妹妹洗漱，接著和二妹一起到縣城出攤賣肉，中午過後還得透過網路直播繼續銷售。

湖南一21歲青年，高中畢業後與父母一起賣豬肉，扛起照顧6個弟妹的重擔，他表示每天凌晨兩時起床、殺豬分肉、擺攤直播，幾乎沒有喘息空間。（圖/翻攝自微博）

父親認為生孩子愈多，「出人頭地」的可能性愈大：

+ 6

孫攀說：「每天凌晨2時起床、4時回家，7時前就得出攤，下午還要直播賣豬肉，基本沒有停下來的時候。」孫攀說，家中目前有兩個肉舖，他和二妹守一個，父母守一個，一天大約能賣掉3頭豬，勉強維持一家人的生活。

孫攀向記者坦露心聲：

+ 19

孫攀透露，家中共有7個孩子，他排行老大，二妹因3歲時從樓上摔下，左側頭骨碎裂、右肩留下終身殘疾，只能留在身邊一起賣豬肉，另外4個弟弟妹妹仍在讀書，最小的7弟則剛滿1歲，一出生便確診患有唐氏症，需要長期照護。

孫攀無奈地說，父母接連生下多個孩子，他坦言不贊成，尤其去年得知母親懷上第7胎時，更讓他情緒幾乎崩潰：「我本來就不同意再生第7個，知道的時候已經太晚了，真的快氣死了。」他坦言羨慕別人上大學：「我也想像同齡人一樣去讀大學，或者出去打工，為自己拼一個未來，而不是拼命賺錢只為養弟弟妹妹。」

延伸閱讀：山西女稱被親生父母斬手割耳求子 官方調查：屬猜測性言論

+ 42

延伸閱讀：

東京巨蛋城遊樂園重大意外 女員工檢查遊樂設施遭夾死

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】