感冒藥與罕見病疊加　吉林12歲女心衰亡　藥店無執業藥師被罰23萬

5月1日，吉林省松原市長嶺縣一名12歲女孩感冒後服用藥店配藥，突然倒地急性心梗死亡。據鑑定報告顯示，女孩患有先天性心肌發育異常，生前呼吸道感染與藥物作用疊加，對死亡「起促進作用」。



經當地衛健部門及市場監管局調查，涉事藥店此前為死者打點滴屬於非法行醫，被罰款5萬餘元（人民幣，下同），又因無執業藥師在崗被處以罰款23萬元。



女孩服用第三次藥後猝死 司法鑒定1藥物促進死亡

呂嘉琪生前照片。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，女孩名叫呂嘉琪，據姐姐呂嘉欣回憶，4月29日，妹妹開始出現咳嗽、感冒症狀。30日，母親到長嶺縣三十號鄉的一醫藥有限公司為妹妹買藥，當時徐某某（老闆）不在店內，兩人通過微信聯繫。呂嘉欣介紹，老闆在未見到患者的情況下，電話中憑家屬口述的咳嗽症狀，讓母親去藥店拿了一袋她自行搭配的7種藥品，含新諾明、咳必清、克咳敏等。這些藥品為拆零售賣，被裝入普通透明袋中，未標註任何藥品名稱、用法用量、禁忌或有效期。

呂嘉欣說，母親出店門時恰好碰到老闆，問及藥有沒有問題，老闆給了肯定的回答，並告訴了她服用方法。

徐某某向呂嘉琪母親銷售的藥品。（紅星新聞）

4月30日，呂嘉琪服了兩次藥，5月1日上午8點，服用了第三次藥。11時40分左右，呂嘉琪玩耍時突然倒地，意識喪失，呼吸心跳停止，送院後不治。醫院出具的居民死亡醫學證明（推斷）書顯示，呂嘉琪是急性心梗死。家屬遂報警求助兼向上級部門舉報。

5月27日，吉林公正司法鑑定中心出具《司法鑑定意見書》，鑑定結論為呂嘉琪是因患心肌緻密化不全型心肌病（已被列入國家罕見病目錄），導致急性心力衰竭死亡。其上呼吸道感染侵及雙肺、服用咳必清（枸櫞酸噴托維林）在其死亡過程中起促進作用。

呂嘉欣介紹，法醫曾告訴她，心肌緻密化不全型心肌病若不屍檢，臨床很難發現。呂嘉欣說，此前家人並不知道妹妹有這個病，都是屍檢後才知道的。

事發後徐某某向死者家屬提供的處方簽。（紅星新聞）

涉事藥店被罰款28萬

姐姐呂嘉欣認為，藥店及其負責人徐某某構成非法行醫和多項嚴重違規。徐某某無執業藥師資質，藥店無持證藥師在崗，卻違規售賣處方藥。盲目疊加藥物，嚴重違背未成年人用藥安全。此外，家屬提供證據顯示，徐某某此前多次私自為他人（包括死者本人）進行靜脈輸液。

事發第二天，死者家屬拍到有人在涉事醫藥公司輸液。（紅星新聞）

長嶺縣衛生健康局經深入核查，認定徐某某為患者靜脈輸注行為屬於未經許可擅自開展診療活動，已罰款5萬餘元。但賣藥時未實施診療行為，暫時不足以認定非法行醫。

長嶺縣市場監管局執法人員調查確認，徐某某向女孩母親銷售上述藥品時，執業藥師未在崗審核，且該藥師在該醫藥有限公司的註冊有效期到期後沒有延續註冊，該公司處於無執業藥師狀態。市場監管局對該公司依法擬處罰款人民幣23萬元整。

目前，當地監管部門的行政處罰程序還在進行中。呂嘉欣表示，不排除通過法律手段維權。