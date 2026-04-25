浙江衛生中心寫錯用藥劑量　女子一天吃下42粒藥身體不適求償10萬

近日，浙江紹興一女子因腳傷前往越城區馬山街道社區衛生服務中心就醫，由於醫生操作失誤，將藥袋標籤上的口服藥劑量由2粒錯打成21粒，女子一天內服下42粒藥後出現心慌、噁心等不適，向院方提出10萬元（人民幣，下同）賠償。



4月25日，馬山街道社區服務中心發佈情況通報稱，雙方已就補償事宜協商一致，區衛健局已成立專項調查組進行立案調查。



據浙江教科影視頻道《小強熱線》報道，女子反映稱，3月11日，她被電動車壓到腳部，到越城區馬山街道社區衛生服務中心就醫，醫生開具了一款口服膠囊。

藥袋標籤上顯示用量為一日4次，每次21粒，女子詢問藥房工作人員，對方表示「遵照醫囑服用」。

藥袋標籤上顯示用量為一日4次，每次21粒。（浙江教科影視頻道）

當天，女子分兩次共吃了42粒藥後出現心慌、噁心等不適症狀。她回到該衛生中心，經確認，該藥品應當是每次服用2粒。

隨即院方給女子做了身體檢查，血常規結果基本正常，葡萄糖和乳酸脫氫酶兩項指標超標。事發後，向院方提出10萬元賠償。院方承認錯誤並表態會負責，願意補償2000元。

4月25日，馬山街道社區衛生務中心發布情況通報，經查情況屬實，衛生服務中心已為患者提供免費檢查、治療及隨訪。目前，雙方已就補償事宜協商一致，衛生服務中心已獲得患者諒解。

馬山街道社區衛生服務中心。（網絡圖片）

通報還指出，針對該事件暴露出的管理短板和人員責任問題，區衛健局已成立專項調查組進行立案調查。同時，該衛生服務中心已開展全面深入自查整頓，對涉事醫生、藥劑師啟動問責程序，依法依規處理。