法國全票通過文物歸還法案 議員：將「不義之財」還給中國
撰文：林嘉敏
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法國國民議會（下議院）4月13日以170票讚成、0票反對的結果通過一項法案，旨在簡化殖民時期掠奪文物的歸還程式。該法案此前已獲法國參議院（上議院）一致通過，標誌着法國在文物歸還方面邁出重要一步。
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）曾承諾推動非洲文化遺產歸還，近年來法國已陸續向科特迪瓦（Ivory Coast）、埃塞俄比亚、貝寧等國歸還部分文物。
據悉，法國至今仍保有數萬件在殖民時期掠奪的珍貴文物，現行法律曾要求國家收藏的每件文物歸還需單獨投票，嚴重阻礙歸還進程。
此次通過的法案專門針對1815年至1972年間獲取的文物，將大幅簡化流程，但1972年之後發生的文物掠奪或盜竊案件，只能通過民事法庭解決。
國民議會議員Jérémie Patrier-Leitus引述法國文豪雨果的夢想：「終有一天，法國將脫胎換骨、洗心革面，把將不義之財還給中國」，並稱雨果期盼的時刻「終於要到來」。
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