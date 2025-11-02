北京故宮「天字第一號文物」竟是它　揭101年前「清室善後」過程

北京故宮近日迎來建院100週年，文物管理處處長許凱也向大眾介紹，故宮的第一號文物其實是一張板凳。



他說道，1924年冬天，清室善後委員會啟動了故宮歷史上第一次大規模、系統性的文物清點工作。當工作人員進入乾清宮時，他們右側看到的第一件物品，是一張普通的木製踏凳。

除「天字一號」文物外還有「故字一號」文物 它究竟是什麼呢？

綜合陸媒報導，根據《千字文》「天地玄黃」的編碼順序，這張踏凳被賦予「天字一號」的編號，成為故宮文物清點的起點與象徵。

1924年的清點以「宮殿為單位」進行，每座宮殿分配一個「字號」，例如乾清宮用「天」字，再依進入與發現的順序依次編號。這並非文物價值評定，而是一種為了建立完整檔案、便於管理的編碼方式。

為確保清點過程嚴謹，委員會訂立了多項規章。清點人員的組成包括，委員長及代表、監察員（如京師警察總監、高等檢察廳長等）、各部助理員、受聘專家與事務員、守衛軍警，以及前清內務府成員等。清點原則要求「原地點查」，不得擅自搬動文物；若因必要需移動，必須在清點後復位，嚴禁將文物置於室外。清點時間則規定每日兩次，上午9時至12時、下午1時至4時，如遇特殊情況可於週日進行補查。

每次清點結束後，房間均須封鎖，並由清點人員與駐衛警簽名或作記號確認；每日清點結果需彙報登記，形成正式報告。整個工作自1924年底展開，至1930年完成，共出版《故宮物品點查報告》28冊，當時統計文物總數超過117萬件（套）。

1949年後，隨著故宮博物院體系重建，文物管理方式也進入新階段。院方以「故字號」重新編目，將早期入藏品納入新系統，其中一件雕塑（具體名稱未公開）被列為「故字一號」，象徵新中國故宮文物收藏的開端。

經過多次清理盤點，故宮文物數量從1924年的117萬件，逐步精準至2010年的186萬餘件。「千字號」沿用至今，用作文物位置參考編號；而「故字號」代表1949年前收藏品，「新字號」則標示新入藏文物，例如1951年購回的《伯遠帖》，便屬於「新字號」文物。

那張最早被點查的「天字一號」木櫈，如今依然被視為故宮文物清點的起點與象徵，見證著近百年來故宮收藏體系的建立與延續。

