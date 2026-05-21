深圳中三男學生登頂珠穆朗瑪峰　成中國最年輕珠峰登頂男性

《南方都市報》報道，尼泊爾當地時間5月20日上午9點20分，來自深圳福田的一名中三學生李子軒順利從珠穆朗瑪峰南坡成功登頂，成為中國最年輕珠峰登頂男生以及世界上最年輕的從珠峰南坡登頂的男生。



深圳中學生登頂珠穆朗瑪峰。（南方都市報）

深圳中學生登頂珠穆朗瑪峰。（南方都市報）

與登山結緣初心

據報道，李子軒年齡雖小，但戶外登山經驗豐富，還是深圳公益救援隊少輔隊隊員。談及與登山結緣的初心，李子軒介紹，他三四年前便與父親李春生開啟周末登山之旅，每周連登兩座山峰，僅用一個多月時間，就圓滿完成深圳十峰全部攀登行程。

隨後，李春生帶着兒子嘗試攀登五千米級雪山，成功在七天內連登雙座雪山，也讓李子軒萌生了衝擊珠峰的理想。

深圳中學生登頂珠穆朗瑪峰。（南方都市報）

攀登過程

5月16日、17日兩晚，李子軒在珠峰二號營地靜待適宜攀登的天氣窗口期，18日順利抵達三號營地，19日進駐四號營地，為最終衝頂做好萬全準備。正式衝頂行動於夜間9點開啟，20日凌晨3點是整個攀登途中最為難熬的時刻，此時珠峰氣溫降至極致嚴寒，身處8400—8500米海拔區間，寒風刺骨、體力透支，許多攀登者都會在此刻心生退意。

深圳中學生登頂珠穆朗瑪峰。（南方都市報）

李子軒在珠穆朗瑪峰南坡攀登途中。（福田翰林學校）

李子軒咬牙挺過最難熬的深夜時段，一路迎難而上穩步向峰頂邁進。格外有緣分的是，此次李子軒成功登頂珠峰的時間、分秒不差，與8年前父親李春生登頂珠峰的時間完全重合。

據《深圳晚報》報道，李子軒今年15歲。《新華社》此前報道，北京時間2024年5月19日7時05分（尼泊爾當地時間4時50分），出生於2008年的新疆16歲少年艾力庫提·地里夏提從南坡順利登上世界最高峰珠穆朗瑪峰峰頂。