太行山山頂家貓屢被錯認流浪貓救下山　天天爬「絕望坡」回家累癱

河南南太行山一隻名叫「豆豆」的家貓，因為親人、行蹤自由多次被熱心登山客誤認為流浪貓「救援」下山。「豆豆」被迫日復一日爬山回家，最慘的一次一天之內被三次帶下山，又三次爬回家，直到天黑才癱倒在石階上。



河南南太行山的一條陡峭山路被稱為「絕望坡」，普通徒步者單程得耗時1.5至2.5小時，體力消耗極大，需要護膝、登山杖輔助，是極限挑戰級的山路。

+ 2

住在山頂飯店生活的家貓「豆豆」，性格親人而且喜歡在登山道巡邏，常常獨自出現，因此常被遊客誤認為是山下走失的流浪貓。

飼主多次發現「豆豆」經常精疲力盡回家後，才了解到自家毛小孩遭遇。飼主郭小姐對媒體說：

豆豆從小就在這山上玩，每天都會回來。之前發現有人把它當流浪貓，差點給抱走。現在就給豆豆戴了一個牌子，路過的人可以多留意一下。多幫我照顧牠一下。

「豆豆」掛牌後，誤救大幅減少。「豆豆」終於能安穩巡視領地，但表情常被調侃生無可戀。

對於豆豆事件引發議論，有專家指出，大眾常將看起來可憐等同於需要干預，卻忽視了動物可能已經有穩定生活。宿遷森林野生動物園曾提醒：不當救助可能造成二次傷害。

【延伸閱讀】流浪貓有獠牙似吸血鬼？獸醫揭原來患這病 牙齒有問題只能吃罐罐（點擊放大瀏覽）

+ 7

延伸閲讀：

為救流浪貓…7旬婦「闖紅燈」遭2機車撞飛死亡 兒女目擊崩潰

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】