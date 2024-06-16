臭狐｜止汗劑、香體膏用途及差異　用得對0體臭　5大香體產品推薦

夏天來了，一離開冷氣房很快就會流汗，搭地鐵時最害怕旁邊的人飄出可怕體味，想要維持乾爽，揮別體臭汗味，很多人都會選擇使用止汗劑、香體膏。



但，姐妹們了解這兩類產品的差異、正確的使用時機嗎？用錯方式，只會白忙一場，對於改善流汗、身體異味並沒太大幫助！

這次特別來分享止汗劑、香體膏的特色、使用要訣，趕快筆記。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

止汗劑、香體膏用途及差異（01製圖）

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為什麼流汗會產生體臭？

流汗是很自然的人體代謝機制，但為什麼有些人流完汗的體味就特別明顯呢？人的汗水由水、蛋白質等礦物質組合而成，物質本身是無味道的，但停留於肌膚時會與壞菌混合，逐漸分解產生出體臭，最常見的部位就是腋下、腳底，甚至是胯下。

止汗劑用途、使用時機

夏天天氣悶熱又潮濕，對於容易流汗的人，最擔心的就是出現腋下濕一片，很多人會選擇使用止汗劑，但，卻用錯時機，讓效果大打折！

市面上的止汗劑成分多數以「鋁鹽化合物」為主，用以阻止汗腺分泌，且濃度要到達 15%以上才能減少異味。皮膚科陳眉穎醫師建議，使用止汗劑的最佳時機是晚上洗澡後、睡覺前於容易出汗的局部塗抹，使用前一定要確保該區域的肌膚是乾爽的狀態，才能讓止汗劑有效發揮作用，隔天再以毛巾稍微擦拭即可。隔天也不需要再補擦，因在汗水分泌旺盛時就算補擦，也無法發揮作用。

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香體膏用途、使用時機

香香的人走到哪都能留下好印象！不想要成為夏日氣味公害，可以選用香體膏，這類產品不含「鋁、防腐劑」，主要功用在於「平衡汗水氣味」，在出門前把它當作香氛塗抹即可，建議選用天然成分製成，像是小蘇打粉、木薯粉、有機椰子油，可吸收汗水並中和汗液消除臭味。除了常見的香膏型外，依照不同的使用習慣、情境，現在也推出像是噴霧型、粉抹型、滾珠型等，各自都有愛好者。

噴霧型：

可噴灑於「全身肌膚」，質地液狀與霧狀滲透速度快，噴灑均勻讓肌膚乾爽，像是背部、腳底都可以輕鬆使用，適合隨身攜帶外出補充，也有人會與香水搭配打造成個人香氛。



香膏型：

適合「腋下、頸部」膏狀質地可緊密貼合肌膚，減少肌膚產生油脂，適合容易流汗或運動員使用。



粉抹類型：

與肌膚貼合度高，外出前抹於「頸部」散發淡淡香氣，粉狀唯一缺點則是在外面使用較為不方便。



滾珠型：

液態滾珠用起來沒有膏狀的厚重感，適合一般日常使用，清爽質地深受辦公室者喜愛。



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2024香體產品推薦

1. NOOSA BASICS 全日香噴噴霧

來自澳洲的純素植系天然保養NOOSA BASICS，最熱賣的「體香噴霧系列」，以天然草本配方製成，獨特添入金縷梅純露、氯化鎂、益生元成分中和改善尷尬異味問題，有檀香、檸檬香桃木、海岸茶樹、玫瑰乳香四款香氣選擇，妞編輯私推玫瑰乳香，添入玫瑰天竺葵，帶有柑橘尾韻的濃烈玫瑰氣息，可用於腋下、頸後、背部、腳底等全身都可以使用。

2. Melvita 有機24小時淨化香體露

無添加鋁鹽、酒精、精油與小蘇打、添加椰子油、蘆薈萃取精華，清涼凝露質地配方，能改善身體異味。滾珠式設計便於使用，使腋下肌膚保持淨爽，帶來全天候柔適清新。

3. L'OCCITANE 果漾馬鞭草體香劑

蘊含馬鞭草精萃，融合檸檬、葡萄柚、甜橙精華油，不含酒精和鋁鹽，能迅速吸收，使肌膚乾爽舒適，一整天持久散發自然清新的草本愉悅香氣。不沾污衣物，可隨身攜帶使用。

4. (MALIN+GOETZ) 香體膏

來自12種天然植物萃取，伴隨著(MALIN+GOETZ)標誌性的植萃香氣，含有大麥粉作為天然的溼氣吸收劑，帶來清新乾爽的體驗。不含酒精及氯氫氧化鋁，不堵塞毛孔，亦不殘留汗漬，不殘留於衣物。 不添加合成香料及人工色素，溫和不刺激，敏感肌膚亦可使用。

5. Aesop 滾珠式腋下體香劑

Aesop熱賣的腋下身體噴霧滾珠版本！不含酒精配方，蘊含蓖麻油酸鋅、山葵萃取以及植物精油成分，散發帶有泥土調和木質香調的芳香，有助於遮蓋令人不愉快的體味，小小一瓶很方便隨身攜帶。

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