點都德重慶店豬腸粉檢出禁用防腐劑 負責人：已排查整改
撰文：盛昀
出版：更新：
6月23日，國家市場監管總局公告中提及，在粵菜連鎖品牌點都德重慶一家門店的豉油皇砂鍋豬腸粉中檢出了禁用的防腐劑。點都德相關負責人回應稱，相關產品第一時間停售，並完成全面排查整改，當時已按屬地監管要求完成處理。
據國家市場監管總局6月23日發佈公告，粵菜連鎖品牌點都德重慶一家門店銷售的豉油皇砂鍋豬腸粉，檢出了禁用的防腐劑。
通告詳情顯示，重慶點都德飲食有限公司銷售的豉油皇砂鍋豬腸粉，加工日期為2025年9月2日，其脫氫乙酸及其鈉鹽（以脫氫乙酸計）的檢測值為0.556g/kg，而按照相關規定，其他米類製品中不得使用脫氫乙酸及其鈉鹽（以脫氫乙酸計）。
脫氫乙酸及其鈉鹽是什麼？
根據國家市場監管總局的科普信息，脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜食品防腐劑，對黴菌和酵母菌的抑制能力強。脫氫乙酸及其鈉鹽能被人體完全吸收，並能抑制人體內多種氧化酶，長期攝入含有過量脫氫乙酸及其鈉鹽的食品會危害人體健康。
負責人回應
《南方都市報》報道，6月26日，點都德相關負責人回應稱，該事件發生於去年9月，涉及重慶一家門店。發現後，相關產品第一時間停售，並完成全面排查整改；當時已按屬地監管要求完成處理。
「1點點」被揭用三無茶葉、隔夜過期食材 官方致歉 去年攻香港著名｢京都九條蔥｣混中國貨賣 日企前社長被捕 揭中國蔥竟更貴？內地男連食2個肉糭後「噴射狀吐血2000毫升」 重度休克險死愛犬寄存海底撈後口吐白沫亡 女子疑員工關冷氣致死並報警求償