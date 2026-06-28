點都德重慶店豬腸粉檢出禁用防腐劑　負責人：已排查整改

6月23日，國家市場監管總局公告中提及，在粵菜連鎖品牌點都德重慶一家門店的豉油皇砂鍋豬腸粉中檢出了禁用的防腐劑。點都德相關負責人回應稱，相關產品第一時間停售，並完成全面排查整改，當時已按屬地監管要求完成處理。



點都德重慶店豬腸粉檢出禁用防腐劑。（極目新聞）

據國家市場監管總局6月23日發佈公告，粵菜連鎖品牌點都德重慶一家門店銷售的豉油皇砂鍋豬腸粉，檢出了禁用的防腐劑。

通告詳情顯示，重慶點都德飲食有限公司銷售的豉油皇砂鍋豬腸粉，加工日期為2025年9月2日，其脫氫乙酸及其鈉鹽（以脫氫乙酸計）的檢測值為0.556g/kg，而按照相關規定，其他米類製品中不得使用脫氫乙酸及其鈉鹽（以脫氫乙酸計）。

點都德重慶店豬腸粉檢出禁用防腐劑。（極目新聞）

脫氫乙酸及其鈉鹽是什麼？

根據國家市場監管總局的科普信息，脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜食品防腐劑，對黴菌和酵母菌的抑制能力強。脫氫乙酸及其鈉鹽能被人體完全吸收，並能抑制人體內多種氧化酶，長期攝入含有過量脫氫乙酸及其鈉鹽的食品會危害人體健康。

點都德重慶店豬腸粉檢出禁用防腐劑。（南方都市報）

負責人回應

《南方都市報》報道，6月26日，點都德相關負責人回應稱，該事件發生於去年9月，涉及重慶一家門店。發現後，相關產品第一時間停售，並完成全面排查整改；當時已按屬地監管要求完成處理。