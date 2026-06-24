著名｢京都九條蔥｣混中國貨賣　日企前社長被捕　揭中國蔥竟更貴？

在日本超市買一包切好的蔥，很多人不會想太多。尤其是包裝上寫著「原產地：京都府」，再掛著「九條蔥」這幾個字，消費者腦子裏大概已經自動補完了一幅畫面：京都、傳統蔬菜、拉麵上那一撮青綠的蔥花，味道柔軟一點，價格也貴一點，總歸帶著點講究。京都府警這次查的，就是這幾個字。



6月22日，據日媒MBS新聞報道，京都市南區一家食品銷售公司「蔥保」的原社長高田哲也被逮捕。警方懷疑，他在今年2月擔任社長、統管公司業務期間，把中國國產切蔥，也就是已經切好的蔥，貼上「原產地：京都府」等標識，偽裝成只使用京都府產九條蔥的商品，賣給3家公司。

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數量看起來很小。警方這次點名的，是6包，合計約300克。可往後翻，數字就不小了。

警方說，這些切蔥被賣給近畿圈的超市、拉麵店等34家公司。去年一年出貨約590噸，其中三分之一，也就是約209噸，是中國國產切蔥。相關銷售額約5億500萬日元（約2,450萬港元）。這就不是一包蔥的問題了。

事情最早從一封匿名舉報開始。2024年9月，有人向警方提供線索，說「有人把中國國產蔥偽裝成九條蔥在超市銷售」。警方於是去超市買了陳列商品，拿去鑑定，結果發現裏面確實混有中國國產蔥。

高田哲也今年55歲，原來是「蔥保」社長，現在是公司員工。被問到嫌疑時，他承認得很直接：「作為公司業務，把混有中國國產蔥的切蔥稱作京都府產來銷售，偽裝產地，這一點沒有錯。」

他還在被捕前的任意調查裏解釋過原因：因為酷暑，京都府產蔥進貨變得困難。

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這個理由聽著不是完全沒現實背景。日本這幾年夏天越來越熱，蔬菜受天氣影響漲價、缺貨，都不稀奇。關西這邊做餐飲的人都知道，青蔥不是裝飾品，拉麵、烏冬、豆腐、烤肉調味，哪裏都要用，一旦穩定供貨出問題，店舖很快就會感覺到。

問題在於，進不到京都蔥，不能把別的蔥貼成京都蔥。

九條蔥在日本不是一個隨便叫叫的菜名。它是京都代表性的葉蔥，被京都府指定為京都傳統蔬菜；報道裡還提到，它被認證為京都品牌農產品。這個名字背後有產地、栽培傳統、餐飲印象和遊客想象。放在中國語境裏，有點像你在菜單上看到「陽澄湖大閘蟹」、「五常大米」、「金華火腿」，食物本身是一部分，地名帶來的信用也是價格的一部分。

地名一旦變成品牌，就很容易被人拿來做生意。

這次還有一個細節挺反常。MBS報道寫到，進貨價上，京都府產蔥每公斤約228日元（約14港元），中國國產蔥每公斤約318日元（約15.4港元）。也就是說，按警方掌握的這個價格，中國蔥並不比京都蔥便宜，反而更貴。

所以這事不能簡單寫成「用便宜貨冒充貴貨」。

那為什麼還要大量用中國產來偽裝日本國產？關鍵大概不在一公斤便宜幾日元。更現實的壓力，是能不能穩定交貨。京都府產九條蔥再有品牌，也得看天氣、產量、採收和加工能力。下游的超市、拉麵店卻每天都要貨，菜單上寫著九條蔥，貨架上貼著京都府產，供應一斷，生意就斷。對公司來說，某一批蔥成本上升還可以咬牙扛，客戶發現「你供不上」，轉頭去找別家，這才更要命。

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於是中國國產蔥就成了補洞的材料。它未必便宜，但量更穩定，能切、能裝、能繼續往外發貨。只要包裝上還寫著「京都府產九條蔥」，下游客戶就能繼續按原來的商品賣，消費者也不會在一撮蔥花裏分辨它到底從哪塊地裏長出來。

更像是供應鏈斷了以後，公司把能弄到的蔥塞進了一個更好賣的名字裏。消費者付錢買這包蔥，並不會去算每公斤進貨價到底差幾日元，他相信的是包裝上那幾個字：京都府產，九條蔥。拉麵店買它，也是在買一個穩定的菜單說明。超市賣它，也是在把這個信任轉給普通家庭主婦和下班路上的上班族。

一旦標籤不可信，麻煩會順著貨架往下游走。

日本對食品標籤這套東西管得很細。很多中國讀者剛來日本時會覺得麻煩，包裝上寫產地、加工地、過敏原、保存方式，字密密麻麻，看著像考試卷。可日本消費者就是靠這些小字做判斷：孩子能不能吃，過敏會不會中招，國產還是進口，值不值得多花幾十日元。尤其是地方品牌農產品，地名不是裝飾，它直接參與定價。

這也是為什麼警方用的是《不正競爭防止法》等嫌疑。這個法律名字翻成中文有點繞，大概可以理解為，不能用容易讓消費者誤認的表示去搶市場。你把混有中國國產蔥的商品標成京都府產九條蔥，麻煩已經超出食品標籤寫錯，等於借了別人地方品牌的信用。

「蔥保」在原社長被逮捕後發表聲明，說給所有消費者造成極大困擾，深表歉意；問題發覺後，已經只出貨京都府產蔥，也會全面配合調查。

這句話很公司化，也很日本。該道歉的道歉，該配合的配合。

中國讀者看到這類新聞，第一反應可能會不舒服：怎麼又是中國標籤被拎出來？日本讀者看到，也很容易把怒氣集中到「中國產」上。可這案子的責任點不在中國蔥本身。原文沒有說中國蔥有質量問題，也沒有說吃了會出事。警方查的是產地偽裝，是一家日本公司把中國國產蔥混進商品後，仍然用京都府產九條蔥的名義賣出去。

換句話說，中國蔥只是被拿來套進了一個日本地方品牌的外殼。

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這點要說清楚。不然文章寫著寫著，就變成「中國蔥污染了京都蔥」，那就偏了。真正被污染的是標籤，是消費者對「京都」兩個字的信任。

京都這個地方尤其吃品牌。抹茶、和果子、豆腐、漬物、京野菜，很多東西一旦前面加個「京」字，價格和想象都會往上走一點。遊客願意為這種想象付款，本地人也願意在某些場合為它多付一點錢。說白了，京都賣的不只是味道，也賣一種「這東西來路講究」的安心感。

把中國蔥混進去，表面看只是一家公司的經營判斷。可放進京都這個語境裏，它傷到的是一整套地方品牌的脆弱處。

這幾年日本地方都在拼命做品牌。小城市要賣米，鄉下要賣牛肉，漁港要賣海鮮，連一個蔥、一顆梨、一塊牛舌，都要講產地故事。故事講得越久，越怕有人搭便車。因為消費者分不清，餐飲店也分不清，最後只能懷疑所有人。

這才是最虧的地方。一包蔥，最後還是回到那幾個字上。

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