內地男連食2個肉糭後「噴射狀吐血2000毫升」　重度休克險死

美味的糭子是不少人的最愛，但在這美食背後，有時卻藏著致命的健康風險！近日，浙江海寧康華醫院接診一位因為吃糭子險些丟掉性命的重症患者。該名男子在短短時間內狂吐近2000毫升鮮血，失血量相當於全身的一半，送醫時已陷入重度休克。驚險的搶救過程，也為所有民眾敲響健康警鐘。



現場嚇人！噴射狀吐血「連血塊都洗不乾淨」

事發當天清晨，消化內科主任李金柳回憶，患者在入院前就已經吐了兩大口鮮血。就在醫護團隊緊急開啟綠色通道準備搶救時，患者突然一陣噁心，猛地又噴出500多毫升的鮮血。「現場出血量太大了，血很快凝成大血塊，清潔人員拿清水沖了好幾遍都沖不乾淨！」李金柳主任表示。在隨後的搶救過程中，病人又連續嘔血兩次，當場陷入休克。

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隔天清晨的驗血結果更是讓醫護人員倒吸一口涼氣，患者的血紅蛋白僅剩56g/L（正常成年男性應在130g/L 以上），屬於重度失血性貧血。綜合評估，他體內的失血量接近2000毫升。一般人失血超過400毫升就會出現心慌、頭暈，該患者若再晚一步送醫，後果不堪設想。

好端端吃個糭子 怎麼就大出血了？

好端端吃個肉糭，為什麼會引發如此恐怖的大出血？李金柳一語道破緣由：「這不是普通的胃病，而是患者本身有肝硬化和門靜脈高壓。」李主任解釋，患有此類疾病的人，其胃底和食道的血管本來就嚴重曲張，鼓得像蚯蚓一樣，且胃黏膜極其脆弱。而患者一連吃了2個肉糭，直接成了引爆血管的「導火線」。背後有三大關鍵致命原因。

首先，肉糭裡的糯米黏性大，在胃部停留時間極長，會刺激胃部大量分泌胃酸。另外，胃酸侵蝕與摩擦破裂。肝硬化患者脆弱曲張的胃底血管，遭到大量胃酸的劇烈刺激，加上黏稠糯米的擠壓與摩擦，導致血管直接破裂。最後，凝血功能差、止不住血。肝病患者本身的凝血功能通常較差，血管一旦破裂，身體無法自行止血，最終演變成恐怖的噴射狀大出血。

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消化科醫生緊急提醒：這幾類人吃糭別貪嘴

結合近期接診的病例，李金柳主任特別發出警訊，呼籲民眾吃糭子時必須留意以下幾點，千萬別因一時口腹之欲釀成悲劇。患有肝硬化、慢性胃炎、胃潰瘍的人，胃腸道耐受力低，應盡量避免吃糭子，尤其是重油重鹽的肉糭更是「碰都不能碰」。

此外，南方肉糭內常包裹排骨，吃的時候務必當心碎骨頭劃傷食道，而吃甜糭時則要小心誤吞堅硬的棗核。另外，老年人的消化功能普遍衰退，糯米吃多了極易堵塞在腸胃中，恐引發危險的腸阻塞。

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