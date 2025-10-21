住酒店被收逾千插電費　遊客拒付：提示語小到看不見｜有片

一名來自巴哈馬的女遊客今年8月與兒子一起去美國拉斯維加斯旅行，在下塌當地酒店期間，兒子拔出房間內迷你吧（mini-bar，小型雪櫃）的插座為手機充電，竟被收取高達224美元（約1743港元）的巨額費用。她最終通過凍結信用卡而拒付費用，還上傳影片自述經歷，影片引發網民關注，不少人留言類似經歷。



《紐約郵報》報道，涉事女遊客為來自巴哈馬的Sharina Butler，她在上傳到TikTok的影片中自述，指自己在事發8月時入住的酒店名為巴黎酒店（Paris Hotel），其房間內未張貼醒目標誌，只有一旁的托盤上擺有收費信息的卡片。Butler表示，「托盤上的字這麼小」，而她又沒碰那些高價商品，沒理由要查看托盤上的字。

酒店工作人員在Butler退房並質疑時出示加大尺寸的警示卡片，上面寫有「請勿拔掉托盤的電源，否則將每晚收取50美元的費用」，但Butler反駁，托盤放在房間中大多數人都會落座的椅子旁邊，但插座上或周圍沒有任何提示，顯示拔掉電源插頭需要收費。

圖為網民2025年10月8日在社交平台上傳遊客Sharina Butler來美國拉斯維加斯旅遊，卻在酒店遭收巨額費用的自述影片，她在影片中用手指比劃出標語字體尺寸，批評酒店未張貼醒目警示標誌。（截圖自X@WallStreetApes）

Butler的影片自上傳以來，已收到超過10萬次觀看，有相似經歷的網民也紛紛留言，有人指遇到相似情況，補充就算要求工作人員撤走托盤，「他們說搬走要花50美元」，強調自己在與工作人員爭論後「結果托盤就一直放在地板上」。