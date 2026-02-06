浙江男子全家整年用電僅1度　揭「極致省電」背後真相　下場慘了

浙江一名陳姓男子長期盜用鄰居家的電力，5年下來累計高達8000度，總金額超過4000元人民幣，而他自家每年的用電量僅有1度，只要繳納0.54元人民幣的電費。



長年沒住老房子電費卻很高 陸女懷疑自家電力遭盜用

綜合內媒報導，這起事件發生在浙江溫州樂清市，一名何姓女子報案，常年不住的老房子，每月的電費卻很高，她懷疑電力遭人盜用。據悉，該房子為自建房，左右兩側與隔壁房子相連且牆體共用，何女家中的電線恰巧安裝在與隔壁鄰居共用的牆體中。

浙江省溫州樂清市近日破獲1起長期竊電案件，一名男子因為偷接鄰居家的電，所以全家整年用電量僅1度。（《紅星新聞》圖片）

鄰居「偷電」作案手法曝光：

鄰居陳男一家「極度省電」全年用電量僅1度

經警方調閱了相鄰房屋的電費數據後發現，何女的鄰居陳男一家，每年總用電量僅有1度，只需繳納0.54元人民幣，明顯不符合日常用電量。相反地，何女不常住的老房子，近一年來的電費卻介於100至300元人民幣間，這也讓警方認為陳男的「極度省電」並非偶然。

隨後，警方便到了陳男家中搜查後發現，客廳牆角的櫃子後方有一個碗口大小的洞，洞內可見許多電線的絕緣層遭破壞，線頭纏繞在一起。對此陳男表示，為減少日常開銷，2021年便趁著何女長年不在家，私接電線、盜用電力，5年下來累計的電力近8000度，總金額超過4000元人民幣。

最後，報導指出，陳男因涉及竊盜罪，目前已被警方依法拘留，本案仍持續在偵辦當中。

