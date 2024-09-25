牙醫謊稱免費治療　美女網紅遭迷姦　痛訴被下藥經過盼大眾警惕

羅馬尼亞美妝網紅史蒂芬妮雅（Stefania Costache）在2020年接受一名牙醫免費治療，沒想到牙醫卻趁機下藥，並趁着她意識不清時性侵得逞。



最新判決出爐，涉案牙醫性侵和非法監禁罪名成立，被判入獄10年。

羅馬尼亞美妝網紅史蒂芬妮雅，IG上有逾24萬粉絲（IG@lolrelai）

史蒂芬妮雅表示公開自己案件情況，是希望大眾警惕。點圖放大看更多史蒂芬妮雅的照片：

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根據《每日郵報》報道，史蒂芬妮雅指控牙醫貝雷切特（Costin Iulian Berechet）在2020年替她進行免費治療時，趁機下藥性侵：

他在我嘴巴裏塗了一種味道像醋的凝膠，甚至要求我含着2分鐘，完全不能漱口，還必須要吞下去。

史蒂芬妮表示，貝雷切特下藥後將她帶回住處，並在家中性侵她。

從曝光的監視器畫面能清楚看到，兩人在貝雷切特住家大樓的梯間，且調查人員指出，史蒂芬妮明顯感到困惑且迷失方向。

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史蒂芬妮回到自己家後，室友感覺她的狀態相當不對勁，打電話叫救護車準備將她送醫。史蒂芬妮說：

我的室友告訴我發生了什麼事，但我什麼都不記得了，我就說我要去警察局。

貝雷切特起初否認犯案，表示當時是使用局部麻醉劑利多卡因（lidocaine），是因為看到史蒂芬妮雅身體不適才將她帶回家中。

最終，法院在19日判定其性侵和非法監禁罪名成立，必須入獄10年，並支付史蒂芬妮雅5萬歐元（約44萬港元）的精神賠償。

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