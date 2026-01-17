港男遊越南被盜卡碌1,325萬盾+4,051港元！「窮人防盜法」零損失

遊客不幸被偷卡，結果崩潰的是賊人？有港男分享近日到越南旅行時被「偷卡」，期間收到手機訊息提示，發現有人用他的卡到手機店消費1,325萬越南盾 （約3,933港元），其後再到酒店想碌卡購買4,051港元商品，但因為他攜帶的是「Debit卡」（扣賬卡），而戶口內只剩0.13港元，故2項交易全被拒絕。樓主嘲諷「佢（賊人）就好Xsad點解帶去旅行嘅卡得$0.13」。



事件令網民爆笑，認為去旅行帶扣賬卡是「窮人防盜法」，「賊仔嘅敵人唔係警察，而係窮X」。



港男到遊越南時被偷卡，賊人馬上到當地手機店及酒店商舖消費，但都無法成功。（資料圖片）

港男遊越南被盜Debit卡 賊人兩度消費失敗

事主在Theads發帖，表示近日到越南旅遊時，被人偷取「Debit卡」（扣賬卡），「之後個賊拎住張卡想開心地碌爆之際……」。據其上傳的通知訊息所見，該名賊人應以為「執到寶」去刷卡，顯示1月6日晚上約8時半，有人使用其扣帳卡到手機店想消費1,325萬越南盾被拒。

事主收到手機訊息，顯示有人用其扣賬卡消費1,325萬越南盾。（Threads@lyhenry）

事主其後又再收到簽卡訊息，顯示賊人去了酒店消費，但因其賬戶餘額不足，交易被拒。（Threads@lyhenry）

另一截圖所見，盜卡者又到當地1間酒店消費，換算作港幣為約4,051元，「因為港元儲蓄賬戶餘額不足而被拒絕。立即申請自動增值，碌卡消費暢通無阻」。

戶口只有＄0.13無法消費

扣賬卡是連結存款戶口的支付卡，消費時要直接由戶口扣數，無法像信用卡一樣透支金額。樓主上傳帳戶的截圖，原來其戶口內的活期存款只逾0.13港元，他笑稱「佢（賊人）就好Xsad點解帶去旅行嘅卡得$0.13，我就好Xsad點解我存款得$0.13」。

事主上傳銀行帳戶截圖，其存款結餘只有0.13元。（Threads@lyhenry）

賊人曾用事主的扣賬卡到手機店消費，但交易被拒。（AI生成圖片）

網民恥笑賊人：佢開完房畀唔到錢」

網民見賊人兩度碌卡失敗爆笑，揶揄對方想到酒店消費，「佢開完房，畀唔到錢」、「咁叫好彩定唔好彩？」、「先生你張卡無錢，請問有無另一張」、「都唔知恭喜你定同情你好」、「呢個真係好好笑」。

被封「窮人防盜法」：冇錢自動鎖卡

網民笑指樓主是用了「窮人防盜法」，「冇錢就有自動鎖卡功能」、「個賊心諗條友仲窮過自己」。有人則又分享用扣賬卡的經歷，「曾經歐遊時用過，之後畀人盜不成功。Cut咗卡，但link落Google pay keep住同我講有人碌失敗」。

