赴泰慶潑水節失蹤4天　台男控女友下藥綁架　疑險遭醫院摘心臟？

4月中旬，傳出一名台灣籍林姓男子，到泰國參加潑水節失蹤，過了四天才在醫院被尋獲，當時以為只是跟女友爭吵負氣離開，沒想到當事人回台後卻大翻供，除了控訴當時遭女友及一名友人涉嫌傷害要錢，甚至還懷疑在醫院差點被割掉心臟。



林姓男子返台後身上仍留有明顯傷痕，他指出雙腳都有勒痕，是被綁手綁腳造成的痕跡。此外，他還因橫紋肌溶解症必須住院觀察。林姓男子表示，最讓他驚恐的是在泰國期間，除了差點被女友及友人害死，甚至懷疑在醫院差點被割掉心臟。他更質疑，該醫院是國立醫院，表示幕後一定有政府人員參與，且他已向警察反映，但警方都當作不知道。

一台籍林姓男子控訴在泰國旅遊期間，遭女友及友人在泰國涉嫌傷害勒索，更驚爆在醫院期間疑似差點被摘除器官。（圖／TVBS新聞網授權使用）

他詳述事發經過 指控差點被摘除器官：

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根據泰國當地媒體報導，林姓男子與女友參加潑水節時雙方發生爭吵，他一氣之下獨自離開，隔天女友便向警方報案，失蹤4天後才在當地醫院被尋獲。然而林姓男子返台後說法完全翻轉，他表示護照跟手機明明都被警察拿走，現在卻說手機不知道跑哪去了，而那支手機內有很多證據，他懷疑可能已被銷毀。

林姓男子進一步說明事發經過，他與女友接待一名從台灣來的友人，13日三人在摩鐵（Motel，汽車旅館）一起喝酒，但他疑似被下藥才逃跑，沒想到隔天就被抓到醫院。所幸他事前通知另一名友人，對方15日從台灣飛往泰國尋人，終於在16日讓案件曝光。雖然當時媒體拍到女友到醫院探視的畫面，但林姓男子指控這段期間他差點被摘除器官。

林姓男子表示，在醫院期間他聽到對面有人說家屬要換心臟，還一直看向他這邊並指著他，且醫院有幫他照X光，但只照心臟部位。台灣內的泰國辦事處以承辦人不在為由，未有進一步說法。林姓男子表示，到醫院後手機被警方沒收，重要證據也不翼而飛，如今他只想好好靜養，不想再追究這段恐怖驚魂。

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