西安商鋪老闆商場內墮亡　生前遭商場苛扣¥1154萬天價違約金惹議

7月1日，網傳西安賽格國際購物中心有商鋪嚴姓老闆墮樓亡。網上圖片顯示，現場有圍布遮擋，公安人員在場處置。網傳消息稱商鋪老闆曾被商場罰款1145.6萬（人民幣）導致經營困難。事件發生後許多商鋪員工和顧客發文悼念稱老闆寬厚，又有人只老闆因巨額罰款一事抑鬱多年，事件在網絡引發熱議。7月2日，賽格商場則發文證實存在1154.6萬元違約金，並稱利和公司當時未提出異議。



7月2日，西安雁塔區發布情況通報，證實墮樓者為賽格商場某商戶負責人，已排除刑事案件。針對網傳賽格商場與墮樓者所在商舖間商業糾紛問題，該區已成立聯合調查組開展調查工作。



7月2日晚間，賽格商場則發文解釋違約金的問題，文中指出，2021年4月，賽格商場核查發現，利和公司旗下四家門店在2020年「七周年慶」活動期間，存在大量「拆分訂單套取店慶券」的違規行為（涉及核銷金額693.63萬元，其中違約套券金額達606.72萬元）。雙方於2021年6月依約定確認違約金為1154.6萬元，該款項當年已履行完畢，利和公司當時並未提出書面異議，並稱網傳「違規索要高額10倍違約金」之說法純屬不實謠言。



不過許多內地網民對於賽格商場的聲明則不買單，批評違約金是違約套券金額的兩倍，更有網民指出「這種商場不倒閉，是社會的悲哀」，「一個商場有什麼資格罰1000多萬？」，並有不少網民指出違規套券情況很普遍「為何只針對一個商家？」，不少網民要求徹查賽格商場。



事發現場。（X）

事發當日現場被清理 商場正常營業

內媒《新黃河》報道，網傳7月1日西安賽格國際購物中心商場有商鋪老闆墮亡。當晚，事發地商場正門禁止人員出入，有公安人員在現場維持秩序。流水景觀處的圍布已經撤掉，商場正常營業。

事發現場。（微博）

事發現場。（抖音）

有網民稱，墮樓者為該商場某商戶老闆，因允許客戶拆分購物券使用，被商場罰款上千萬（人民幣，下同），店舖貨款無法結清，進不了貨，導致運營困難。知情人士稱，當日下午17時左右，事發現場已完成清理，墮樓者家屬與警察發生激烈爭吵。

多名跟隨嚴某共事多年的員工在社交平台發文悼念，回憶老闆待人寬厚，「很好的人，我的前老闆，我們好多員工都是農村出來打工的，沒有學歷，沒有特長，是嚴總給了我們一碗飯吃，解決員工住處，給我們租房子，申請公租房，公司開灶做飯，讓我們一日三餐有著落。」

王女士與嚴某早年便相識，目前在蓮湖區一家商場和嚴某都開有店鋪，「經常購買他家貨品，嚴總真的特別平易近人，沒有老闆架子，代理品牌很多，也都是知名大牌」，王女士透露，嚴某被賽格商場罰款上千萬元一事，他身邊親近的人和員工都知道，「但他得抑鬱症我不太清楚，只聽說過他官司纏身，心裡壓力非常大。」

據網民稱，墮樓者為該商場某商戶老闆，因購物券問題，被商場罰款上千萬。（抖音）

事發現場。（X）

該老闆的遭遇和商場的做法引起民眾憤怒。事發當晚，不少人聚集在賽格商場門口維權。網傳影片顯示，民眾圍在警察周圍高唱國歌，有幾名維權者被帶走，場面一度混亂。隨後安保人員在商場外拉起警戒線。

網傳墮樓者發文：一張口就罰我1145.6萬

一張網絡流傳的商戶老闆朋友圈截圖顯示，4年前，賽格商場店慶，商戶的員工為多做銷售，將商場發放的購物券「拆單」使用（店員拆分訂單使顧客多享優惠）。

老闆表示，商場管理者默許拆券的行為，但他從未指使員工這樣做。商場因此處罰該公司1145餘萬元。「我們的貨款幾個月也不能結了，貨也就進不了，最後我只能認了。」老闆稱，此事對他的打擊很大，「這個事如果不能合理合法按國家法律法規解決，賽格一張口就一下罰我1145.6萬，我真的是一直無法接受。」

網傳商戶老闆的朋友圈文章。（微博）

網傳墮樓者為陝西利和商貿有限公司董事長嚴鵬。（X）

此事引發大眾對商場管理的質疑，部份網民認為，商場作為商業主體無權實施行政處罰、存在雙重管理標準等。有網民表示，該商場近年多次發生墮樓事故，均被迅速處理。截至目前，商場尚未作出回應。

7月2日晚間，賽格商場發長文強調，原違約金金額是基於實際違規數據判定，且已充分考量市場環境給予寬減，網傳「違規索要高額10倍違約金」之說法純屬不實謠言。賽格商場在聲明中提到， 今年5月25日，嚴先生也曾試圖在商場輕生，幸得工作人員及時救回。

賽格商場稱隨後了解發現，利和公司近年因主營運動品牌市場低迷、其他商場門店持續虧損及負擔大額債務，導致嚴先生壓力過重。賽格隨指出對當年的銷售數據進行全面複核，發現其實際違約金額甚至高於原認定金額，「基於多年合作情誼，賽格近一個多月來仍積極主動安排專人與利和公司對接」。

賽格商場表示，利和公司方曾多次透露嚴先生因重度抑鬱症已不再參與公司經營。就在悲劇發生前一日（6月30日）下午，雙方工作人員仍於商場洽談並已形成初步協商方向。

賽格商場最後表示，本著人道主義精神，商場將持續積極配合家屬處理好相關善後事宜。同時，商場也將進一步關注商戶的身心健康、踐行社會責任，並再次向嚴先生的家屬致以最沉痛的哀悼與深切慰問。

涉事商場。（新黃河）

西安雁塔區情況通報

7月2日，西安雁塔區聯合調查處置工作專班發布情況通報：網傳情況屬實。7月1日12時10分左右，一男子在賽格商場墮亡，墮樓者為賽格商場某商戶負責人。經公安部門現場勘查、調查走訪，現已排除刑事案件。

通報指出，針對網傳賽格商場與墮樓者所在商舖間商業糾紛問題，西安雁塔區已聯合調查處已成立由市場監管、商務、公安、司法等部門組成的聯合調查組開展調查工作。

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