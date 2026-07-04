上海孝順女花¥6.8萬為母裝「爬樓機」　樓梯變窄鄰居反對無奈拆除

內地上海市浦東新區一名女子，為方便78歲行動不便的母親上下樓，自費6.8萬人民幣在老舊公寓安裝「座椅式爬樓機」，豈料剛裝好就被指有消防、通行疑慮，遭勒令限期拆除。



裝完樓道最窄處僅餘67公分

內媒《新聞坊》報導，這名巢姓女子住在一棟6層老公寓頂樓，母親因數年前車禍導致腿部受傷，長期需爬樓探望並協助照顧外孫。由於大樓不符合加裝電梯條件，她決定花費6.8萬人民幣購買座椅式爬樓機，希望減輕母親負擔。

巢女士自費6.8萬人民幣安裝的「座椅式爬樓機」：

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由於設備需安裝在公共樓梯，她曾透過住戶群組及物業徵詢住戶意見，但首次結果為6戶同意、4戶反對、2戶未回覆。巢女誤以為已符合條件，便向廠商訂購並開始施工。不過，物業得知後立即叫停工程，並重新辦理第二次徵詢。由於住戶看到實際設備後，擔心影響通行、搬運大型家具及消防逃生，同意戶數反而降至4戶，反對增加至8戶。

住戶表示，

最窄的地方只剩67公分，居民主要擔心消防安全及通行問題。

現場測量顯示，樓梯原寬約1.2公尺，安裝軌道後最窄僅剩67公分，而座椅展開後空間將更狹窄。當地平安辦表示，依現行消防規範，住宅主要逃生通道寬度不足，不符合消防安全要求。

城管部門認定，爬樓機固定於建築物結構，屬需取得規劃許可的設施，未經核准施工，因此依法要求限期拆除。報導指出，目前上海已有部分社區採用佔用空間較小的新型滑行式設備，並在全體住戶同意下順利完成安裝，顯示相關需求正逐漸增加。

佔用空間較小的新型滑行式設備：

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