4萬Van Cleef首飾僅賣499元　網紅直播賣山寨貨喊｢進專櫃無壓力｣

價值超萬元的奢侈品牌首飾僅賣過百元？據《人民日報》報道，安徽合肥警方近日成功破獲一個「網紅」售假直播間。該團夥將原價高達4萬多元（人民幣，下同）的國際知名品牌奢侈品首飾，在直播間以499元的低價售賣。正當女主播對著鏡頭賣力宣傳「進專櫃無壓力」時，大批警員當場現身：「不要動！手機放下！」當場逮捕5名犯罪嫌疑人，現場查獲假冒大牌首飾600餘條，涉案金額高達50多萬元。



合肥警方破獲的該犯罪團夥的直播售假手法極其隱蔽，直播間內擺滿了Van Cleef&Arpels（梵克雅寶）的五花手鏈、特大花項鏈、滿天星手鐲等「名牌」首飾，在補光燈下乍看與專櫃正品無異，但價格卻由原價4萬多元變為499元，標價10萬餘元的手鐲更是直接「砍」到399元。

為了逃避監管，主播在帶貨時手段重重，除了刻意遮擋品牌Logo外，在直播話術中更不斷重複「某寶、某卡平替」、「進專櫃無壓力」、「代工廠直供」等暗示；且下單界面中的商品選項並未直接註明具體品牌與款式，僅用暗語展示。

直播間內4萬的Van Cleef僅賣499。

標價10萬餘元的手鐲更是直接「砍」到399元。

此外，直播間還特意關閉回放功能，每場直播結束後數據即刻清空，以「即時性」規避追查。不過，警方在為期半個月的偵查過程中，早已將該直播間的所有涉嫌售假活動全程錄影取證。

今年5月13日下午4時30分，合肥警方眼見時機成熟展開抓捕行動。當時主播瞿某等人仍對著鏡頭賣力推銷，警方突襲衝入現場，隨著一聲大喊「不要動！手機放下！」，該團夥5名成員被全部抓獲，直播隨即中斷。

現場查獲假冒大牌首飾600餘條，涉案金額高達50多萬元。

主要嫌疑人瞿某承認，她與幾個朋友原本一起做正當直播帶貨，但因效益不佳，聽信他人傳言指「賣仿品來錢快」，便動了歪心思。自2025年1月左右起，4人專門在網絡上學習直播話術和技巧，並招聘員工沈某，開始在網絡上公開銷售假冒名牌飾品。經查，該團夥在2025年1月至2026年5月期間，累計銷售假冒奢侈品牌飾品1000餘條。

警方指出，直播間奢侈品售假之所以屢禁不止，根本原因在於極高的利潤與極低的違法成本形成了巨大的利益誘惑。一條成本僅需一兩百元的高仿鏈條，在直播間包裝後就能翻好幾倍售出，在暴利驅使下主播不惜鋌而走險。目前，沈某、瞿某、葛某、許某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。