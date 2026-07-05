有片｜開冷氣飄怪味？師傅拆開驚見十幾隻蝙蝠　糞便狂掉極嚇人

7月3日，在浙江嘉興，何師傅上門洗冷氣機時拆開蓋板，發現內部十幾隻蝙蝠擠成一團，還有大量蝙蝠糞便掉出。



何師傅稱，客戶說那間屋沒怎麼住人，只是覺得冷氣機有味道，他打開蓋板看見裏面有東西在動，本以為是老鼠，嚇得渾身發麻。開窗後蝙蝠飛走了，他後續清理乾淨了裏面的蝙蝠糞便。他猜測蝙蝠是從冷氣機管道的洞口鑽進來的，把洞口封堵住才能避免蝙蝠再次進入。

浙江嘉興的何師傅上門洗冷氣機時拆開蓋板，發現內部十幾隻蝙蝠。（截取自微博@搜狐千里眼）

何師傅本以為是老鼠，後來發現是蝙蝠嚇得渾身發麻（慎入）：

網友們在評論區也紛紛分享了自己的類似經歷。除了蝙蝠，還有網友提到，壁虎、老鼠、蟑螂等小動物也可能在冷氣機裏安家。

這些意外的「訪客」不僅讓人驚恐，也給我們敲響了警鐘。冷氣機連接管出牆後的洞，一定要用膠泥堵死，防止這些小動物有機可乘。家裏的電器一定要定時清理和維護，一旦發現有異味或者是異常情況，要立即聯繫專業售後上門查看。

冷氣機作為家用電器，雖然給我們帶來了便利，但如果使用不當，也可能成為安全隱患。我們在使用冷氣機時，應該注意以下幾點：

1. 定期清洗冷氣機，保持冷氣機內部的清潔，避免細菌滋生。

2. 檢查冷氣機外機的孔洞是否封閉，防止小動物進入。

3. 如果發現冷氣機有異味或者異常情況，要及時聯繫專業人員進行檢查和維修。

4. 在冷氣機使用高峰期，要注意冷氣機的負荷，避免長時間連續運行，以免冷氣機過熱。



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