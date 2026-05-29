業主拒付清潔費堅持「洗冷氣只是智商稅」出現3大訊號需深層清潔

隨著氣溫逐漸攀升，不少人已紛紛開啟冷氣消暑，卻也因此發現冷氣出現「有風但不涼」或散發霉味的窘境。



近日便有租屋族發文大吐苦水，表示房東堅持「洗冷氣只是智商稅」，拒絕負擔相關清潔費用，面對洗冷氣是否必要的質疑，許多過來人紛紛現身說法，認證清潔後的冷房效率「真的有差」，專業師傅的也表示，清洗冷氣不僅能改善室內空氣品質，更能有效降低運轉負荷，達到實質省電的效果。

開冷氣省電方法，附清洗攻略（01製圖；ym@unsplash）

冷氣出現「有風但不涼」或散發霉味還耗電，附省電方法和清洗攻略（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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冷氣別直接開機！洗冷氣是智商稅？租屋族崩潰求救，專家實測數據打臉：省電更有感

一名租屋族於Threads無奈發文表示，家中冷氣不僅運轉時出現雜音，即便清洗了濾網，仍需將溫度調低至20°C才稍有涼意，當他向冷氣師傅諮詢並轉告房東需要「拆機深層清洗」時，竟遭房東冷回：

洗冷氣是智商稅，我家用了12年都沒洗過也沒事！

並表示若他執意要洗，必須自行負擔費用。面對房東的冷處理，他只能無奈上網求助，除了確認清洗的必要性，也詢問是否有不花大錢就能改善冷氣冷房效果的方法。

貼文曝光後，網友們紛紛回應，

「洗冷氣不是智商稅，你光看電風扇就好了吹久了不都是灰塵髒垢，那是不是定期要清洗針點油，所以不懂那些人的邏輯在哪裡」

「絕對不是智商稅，洗了冷氣你會發現冷的快，風量變大，變頻冷氣就會進入省電模式。又冷又省錢，又乾淨。你洗一次就知道，你可以看洗冷氣的時候洗下來有多髒」

「冷氣不冷原因確實很多。清洗+檢診可以找到原因。所以洗冷氣還是找有維修能力的，能找出問題一併處理」

「洗濾網有用的話，我們這些冷氣師傅包包起來好了，別老是拿以前的機子來跟現在比，以前的機子沒那麼複雜，耐操是正常的」

「洗冷氣是要洗裡面發霉的污垢，如果你不在乎呼吸的空氣都是經過發霉的地方，那也是你的選擇」

「『清洗冷氣』不是智商稅，我曾經冷氣完全不涼，洗了馬上變涼」



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不洗冷氣會有多耗電？洗冷氣真的能省錢？

洗冷氣究竟是不是「智商稅」？「正鼎家電」先前曾在YouTube上透過實測數據給出了答案。清洗前的L相電流為3.1，清洗後降至2.6；N相電流也從3.0降至2.6。換算下來，運轉一整天大約能省下2.6度電，證實了清潔確實能有效降低耗能。

面對市場上清洗一台冷氣約2500至3000元（台幣，下同）的開銷，不少人質疑即便省了電費，也難以回收清洗成本。然而，專家強調「省電」其實只是清洗後的附加價值，真正的核心在於居住品質與健康。深層清潔能徹底移除機體內的霉菌與積塵，不僅讓冷房效率更有感，對於過敏體質的人來說，確保吹出來的空氣乾淨無虞，避免引發呼吸道不適，才是那幾千元預算背後最無價的收穫。

冷氣多久洗一次才對？

冷氣到底多久要洗一次？《台中清涼洗冷氣專家》曾指出，若是家中有過敏兒或長時間使用冷氣的家庭，最好每年都清洗一次。一般家庭則可以兩到三年洗一次，如果冷氣使用頻率不高，四到五年洗一次也行。

① 每年洗一次：24小時長開、有過敏體質家庭、高頻率使用的商用空間

② 2~3年洗一次：一般日常使用、普通家庭環境

③ 4~5年洗一次：使用頻率極低、僅偶爾開啟者



專家省電5小撇步：

1、黃金溫度：設定26°C最省電。

2、勤洗濾網：每月清洗一次阻隔灰塵。

3、加乘效果：搭配循環扇/風扇提高效率。

4、環境控制：確保門窗緊閉減少冷流流失。

5、硬體升級：優先選購節能型冷氣。

別被霉菌包圍！冷氣發出的3大「求救訊號」

事實上，比起固定計算時間間隔，更準確的做法是觀察冷氣發出的「求救訊號」。當冷氣出現以下3大徵兆時，代表髒污早已滲入機體內部，單純清洗濾網已不足以應付，需要深層清潔：

1、開機即飄散異味

若冷氣啟動時吹出一股明顯的酸臭或霉味，這並非正常現象，而是內部滋生霉菌所發出的強烈警訊。

2、冷房效率明顯衰退

發現即便設定相同溫度，卻要運轉比以往更久才會涼，這代表內部累積的灰塵已嚴重影響散熱效率。

3、出風量異常減弱

當感覺吹出來的風力變小，通常並非機器零件損壞，而是長年積累的髒垢堵塞了風道，阻礙了空氣的正常循環。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣千萬別再直接開機！專家曝多1動作「冷房快更省電」，省下大筆錢、延長機器壽命】