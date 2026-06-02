冷氣機噴出一堆曱甴屎嚇壞女網友　內行人：分體式會有蟑螂爬進來

一名女網友在出租屋處發現大量蟑螂排泄物，卻始終找不到蟑螂本體，歷經3個月的追查後，竟然是在開啟冷氣時意外「解開謎團」。



女網友在Dcard發文表示，某個周末外出返家後，突然發現有不少蟑螂大便在特定的區域，她隨即前往量販店購買殺蟑藥，然而一個禮拜過去，情況不僅沒有好轉，反而更加嚴重。

內行人指出現蟑螂的通常是分體式冷氣機。（示意圖，AI生成）

原PO陸續更換兩個品牌的蟑螂藥，甚至還使用黏鼠板，卻都是徒勞無功。為了避免蟑螂從外面爬進來，原PO還把窗邊與門縫所有有縫隙的地方都用泡棉堵死，排水孔也用紗窗貼貼住。

後續，原PO在殺蟑螂的餌劑旁發現一隻快死的大蟑螂，究竟蟑螂如何進入房間，讓她一頭霧水。直到3個月後，她打開久未開啟的冷氣時嚇壞了，因為有大量蟑螂大便從冷氣口噴出，這才意外「解開謎團」。

原PO後續告知房東，而房東得知此事後立刻派人來清洗冷氣，雖然後續沒有再出現蟑螂大便，但偶爾還是會有蟑螂從冷氣管道爬進來。

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原PO分享的恐怖經歷曝光後，吸引不少網友留言說遇過類似狀況，有網友表示，自從冷氣口噴出過蟑螂後，現在下面都用網子罩住。另有網友透露，以前住在靠近鄉村的地方，冷氣不止有蟑螂，還有蝙蝠。

另外還有網友抱怨，上一台冷氣會噴蟑螂，換新冷氣時特地跟師父提醒幫忙從源頭加強，結果對方說冷氣不可能有蟑螂，現在夏天常常噴，遇到不會處理還亂講的師傅。其中，有網友推測，理論上冷氣確實不可能噴蟑螂，只有兩種可能，穿牆孔或是線槽沒封好。

針對此現象，有內行人分析，分體式冷氣會有小強，源頭都是外面的排水管，蟑螂很愛喝水，會從那爬進來。

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