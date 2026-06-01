冷氣機半年冇洗　杭州婦開一晚即高燒變「白肺」　確診退伍軍人病

杭州78歲的何阿姨（化姓）怎麼也沒想到，不過是開冷氣睡了一晚，竟直接高燒不退，右側肺都白了大半！



一周前，何阿姨身體突然出現忽冷忽熱，去家附近診所查血常規，炎症指標只高了那麼一點，就以靜脈輸液方式輸了3天「頭孢菌素」（Cephalosporins）。

結果燒沒退，反而開始咳得整夜睡不著，渾身軟得像棉花，家人趕緊把她送到杭州市臨平區中西醫結合醫院東湖分院。

CT顯示，何阿姨右肺大片實變影！東湖分院陳麗香醫生立刻通過醫共體轉診通道，把她轉到總院進行進一步診療。

主治醫生鍾小花一接手就覺得不對勁，經過仔細追問，終於發現了關鍵線索：發病前何阿姨開過冷氣機，而這台冷氣機，從2025年冬天開始就沒再清洗過！

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團隊立刻為她做了氣管鏡肺泡灌洗，果然在樣本裡揪出了嗜肺性退伍軍人桿菌，確診為退伍軍人病（Legionellosis）！換了針對性的抗生素後，何阿姨體溫很快就降了下來，病情逐漸好轉。

高溫季來臨，啟用冷氣機前別忘了先清洗，使用時應勤通風，勿貪涼。一旦出現發熱、咳嗽、乏力等症狀，請及時就醫。