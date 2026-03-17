老夫婦摘「致命白毒傘」煮湯險死　深圳通報1周2宗毒蘑菇中毒

近日氣溫升高、降雨增多，野生蘑菇進入生長旺盛期。近日，深圳報告2宗因市民自行採食野生毒蘑菇中毒事件。深圳疾控提醒民眾，許多毒蘑菇與可食用蘑菇外形相似而難以區別，極易因誤食引起中毒，嚴重危害生命健康。預防毒蘑菇中毒最有效的方法就是不採摘，不購買，不食用。



3月14日，一對老夫婦在深圳山野行山時採摘近1斤白色野生蘑菇，回家煮蘑菇雞蛋湯食用後，夫妻二人均出現嚴重嘔吐、腹瀉、腹痛症狀。經疾控部門調查，該野生蘑菇為致命白毒傘。目前二人正在醫院治療。

3月16日，一名52歲市民在某街道附近的深圳綠道散步時採摘蘑菇，中午回家烹飪後食用，當日22時出現嘔吐、腹瀉症狀。目前患者情況較重，在醫院救治。

據報道，深圳最常見的毒蘑菇有兩類，包括致命鵝膏（又名致命白毒傘）和大青褶傘。其中致命鵝膏，俗稱白毒傘，每年2月至5月是它的生長旺季，與山毛櫸科的黧蒴栲有共生關系。白毒傘毒性極強，誤食會造成嚴重的急性肝損害，誤食死亡率高達75%，僅需食用約50克（一朵中等大小白毒傘）就足以致命。

其中假褐雲斑鵝膏，食後10分鐘至6小時內可能會惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等。 （深圳特區報）

致命鵝膏，俗稱白毒傘，集中出現在2-5月份。

大青褶傘，常生長於公園或小區草坪上、菜地里、路邊草地、荒地、鋸末堆上甚至是垃圾堆旁，是離人群最近的毒蘑菇種類，誤食事件常年均有發生。其毒性可引發嚴重的胃腸道中毒，且發病迅速，常在進食數小時內出現明顯症狀。

粉孢牛肝菌，在深圳的鳳凰山、碧嶺、梧桐山都有發現，中毒後有消化道反應、有些會引起神經精神症狀。(深圳特區報)

絲蓋傘，在梧桐山登山路邊發現，含有神經精神型毒素，中毒後瞳孔縮小、流汗、口鼻分泌物增多等。(深圳特區報)

深圳疾控表示，目前對於毒蘑菇中毒尚無特效解毒藥。因此誤食毒蘑菇中毒後，一定要及時到醫院就診，催吐、洗胃、導瀉、灌腸，盡早排出毒素，對症治療。雖民間有土法流傳稱，可以靠形態、氣味、顏色等特征自行識別毒蘑菇，但即使是經驗豐富的生物學家，也需要借助專業設備才能準確鑒別蘑菇是否有毒。

深圳疾控提醒，預防毒蘑菇中毒最好的辦法是：不採食野生蘑菇或來源不明的蘑菇；不購買路邊、市場售賣的野生蘑菇，尤其是沒吃過或不認識的野生蘑菇。