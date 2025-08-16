蘇州知名越野跑愛好者誤食野生毒蘑菇中毒亡　送院時全身發黑

江蘇蘇州一名網名為「愛撫人生」的知名越野跑愛好者，因誤食野生毒蘑菇中毒，於周二（12日）不幸去世。專家初步判斷，其食用的蘑菇可能具有肝毒性或影響血液循環，並鄭重提醒民眾切勿採食不認識的野生蘑菇，以免釀成悲劇。



據知情人士透露，「愛撫人生」於8月9日與朋友在蘇州旺山徒步時，在一處松樹林休息時發現路邊石頭上有幾個「胖乎乎」的蘑菇。他在當天發布的影片中描述，這些蘑菇「很像平茹，傘頂有兩個手掌大，傘柄有大拇指粗」。同行者認為這些蘑菇可食用，於是他們採集了一些帶回家中，並於當天中午烹食。

事主講述採野蘑菇的經歷。（紫牛新聞）

不料，當日下午他感到身體不適，前往當地一家小醫院治療，但症狀未見好轉。隨後轉往大醫院就診時，病情已惡化，身體出現全身發黑的嚴重症狀。據悉，他可能未及時告知醫生誤食野生蘑菇的情況，錯過最佳搶救時機，於11日被送入ICU，最終於12日上午不幸去世。

網名為「愛撫人生」的知名越野跑愛好者，因誤食野生毒蘑菇中毒，周二不幸去世。（紫牛新聞）

「愛撫人生」的離世在蘇州越野跑愛好者圈引發震驚，許多認識他的人在社交媒體上留言悼念，表達哀思。知情人士表示，他熱愛戶外運動，經常分享徒步和越野跑的經歷，沒想到這次因誤食蘑菇釀成悲劇。

目前尚不清楚「愛撫人生」具體食用了哪種毒蘑菇。著名菌物研究者「趕尾人」向內媒表示，他可能誤食了不止一種毒蘑菇。他指出，雖然毒蘑菇在已知品種中佔比不大，但可食用蘑菇的比例同樣不高，且真正美味的品種更是少之又少。吉林農業大學菌類作物專業博士生朱力揚分析，「愛撫人生」全身發黑的症狀，可能與蘑菇的肝毒性或影響血液循環的毒性有關。她強調，民眾切勿採食不認識的野生蘑菇，也不可憑主觀經驗判斷蘑菇是否可食用，這些教訓都以生命為代價。