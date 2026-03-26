張國榮忌日前夕內地湧現紀念演出　環球、陳淑芬籲：停止侵權行為

臨近張國榮4月1日忌日，內地演出市場出現許多冠以「紀念張國榮」之名的商業演出，大量使用其肖像、姓名及歌曲。對此，香港環球唱片及張國榮摯友陳淑芬共同發布一封公開信，表示目前並未對外做過任何類似授權，未獲版權授權進行商業宣傳涉嫌違法，呼籲停止所有非法行為。



《香港01》查詢內地售票平台及社交平台可見，不少城市舉辦各種形式的張國榮紀念演出。其中在「大麥」售票網上，深圳、廣州、杭州等城市皆會舉辦專場演唱會，售價在50到168元（人民幣）不等。也有北京、汕頭等地的Live House舉辦小型專場演出，並設計張國榮海報，以此吸引顧客。

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對此，3月25日，香港環球唱片與張國榮摯友陳淑芬攜手發布了一封致張國榮粉絲們的信。信中提到，售票平台出現多場以「紀念張國榮」為名的演唱會及演出活動信息，不僅使用張國榮的肖像、影片進行宣傳，更大量播放其生前經典曲目。

環球唱片及陳淑芬發布公開信，呼籲停止侵權行為。

信中稱，「我們對大家懷念『哥哥』的行為和觀眾的心情都報以極大的尊重，始終心懷感念。但是需要公開聲明的是，我們截至目前並未對外做過任何類似授權。」「未經許可使用張國榮先生的肖像、姓名進行商業宣傳，已涉嫌違法。演唱『哥哥』的經典曲目，使用相關演出視頻而未獲得版權方的合法授權，同樣構成侵權。請停止所有非法行為。」

目前，已有一場原訂於3月27日，在上海的張國榮模仿秀演出取消；其他演出還能查到相關資訊，部份亦在繼續售票。