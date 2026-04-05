李榮浩批單依純侵權唱《李白》　官媒：「又能怎」不能變成任性

近日，歌手李榮浩公開指控單依純在未獲授權的情況下，於深圳演唱會強行演唱其作品《李白》。官媒《人民日報》4月4日發表評論稱，無論是「先上車後補票」還是「先侵權後致歉」，都不該成為文藝行業的常態。



單依純在歌手2025上翻唱李榮浩的《李白》。

評論文章稱，內地著作權法有清晰明確的規定，「表演者使用他人作品演出，應當取得著作權人許可並支付報酬」。李榮浩的公開喊話，是對創作者權利的重申；單依純的道歉，也是對侵權行為的反思。但回過頭看，無論是「先上車後補票」還是「先侵權後致歉」，都不該成為文藝行業的常態。

文章稱，文藝領域維權成本高、侵權成本低，使得規則意識在商業利益前被嚴重稀釋。在部分從業者看來，版權授權只是「程序性事項」，而非不可逾越的必須。版權方明明亮出紅線，相關演出卻仍能落地；本應嚴謹的授權流程，卻常因「主辦方負責」「信任合作方」被輕描淡寫地繞過；版權糾紛登上熱搜，事實層面的討論總在情緒撕扯中被懸置。面對侵權，不少創作者選擇隱忍，也助長了此類亂象的滋生。

然而，需要強調的是，舞台之上，版權從來都不該是「選擇題」，不存在被「外包」、賭概率、拼人情的模糊地帶。

文章稱，「又能怎」（單依純改編李榮浩《李白》歌詞），不能變成任性。況且，在法律規則與行業未來面前，真的「又能怎」嗎？

文章最後稱，熱度越高，越要敬畏規則。文藝領域不是一夜成名的投機樂園，一切違背藝術規律、行業規則的做法都不能長久。讓規則跑在前面，文藝生態才能更加風清氣正——要是能重來，請按規則來。