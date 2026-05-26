浙江男釣魚驚見女童遇溺　不會游水仍冒險落河救人　獲網民激讚

5月24日，浙江慈谿，網友發帖稱在河邊釣魚時，看見一個小女孩在岸邊撕心裂肺地哭，低頭發現一個幼兒溺水，趕緊上前救人。



救人男子劉勝。（深圳報業提供）

據悉，孩子還穿着尿片，雙手掙扎的幅度越來越小，腦袋頻頻往水裏沉，明顯已經嗆水缺氧、體力耗盡。岸邊的姐姐嚇得渾身發抖，只會拼命哭喊，周圍空曠無人。

儘管男子不會游泳，但他依然下河救女童：

生死一線，根本容不得半分猶豫。然而該男子不會游泳，千鈞一髮之際，他死死攥緊岸邊的鐵鏈，一步步滑向水中，向落水孩子靠近，河水瞬間漫過腰腹。當腳下穩穩踩住河牀的那一刻，他一把撈住下墜的孩童，全力向上托舉，將孩子穩穩送出水面，遞到匆忙趕來的孩子媽媽手中。

因為不會溺水急救相關知識，該男子將孩子從水裏抱起後，趕緊讓孩子媽媽送去醫院。當天晚上6時50分，他再次發帖稱：村裏給他打了電話，孩子已經沒事了，從醫院回到家了。

據了解，該男子名叫劉勝。面對記者回訪，他說：

當時腦子一片空白，沒想過危不危險，看見孩子生命有危險肯定會衝上去。

影片發出後，收穫了近百萬點讚，還有許多網友向他轉帳發紅包，都被他拒收了。目前，慈谿市公安局治安管理大隊已對劉勝啟動見義勇為表彰的申報程序。

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