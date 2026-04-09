浙江79歲聾啞翁被氹買2380元｢塑身內衣｣　無治病功效反勒到哭

浙江紹興一名79歲的聾啞老人蔡師傅，平時有些氣喘，心臟不好，供血不足，會吃一些治療心血管的藥。前段時間，他被某「品質生活體驗中心」誘導，做了一個「身體檢測」，稱其「濕氣嚴重、血瘀較重、心腎不交」「實際年齡79歲、五臟六腑85歲、同齡階段健康指數54.50分，屬於不健康範疇」。



做完檢測後，蔡師傅被一名同為聾啞人的銷售人員推銷了一款塑身內衣，花了2380元（人民幣，下同）。蔡師傅的家人說，商家此前謊稱該內衣可治病，還剪掉標籤讓老人無法退換。

老人向身邊人形容穿上內衣後的感受。（1818黃金眼）

穿上「治病內衣」後出現難以呼吸等症狀 甚至難受到哭▼▼▼

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此前，老人也曾被惡意誘導購買過保健品。此次家人勸阻無果，老人還先付399元買了一個理療套餐，又取了現金買內衣。

蔡師傅穿上這件塑身內衣後，因為勒得太緊，出現了胸悶、氣喘加劇、難以呼吸等症狀，甚至難受到哭。他的家人發現後，要求退款，遭商家拒絕。蔡師傅的家人向殘聯反映後，門店雖同意退款，但要求老人帶身份證上門領取。

家人認為，門店存在消費欺詐，要求退一賠三。門店負責人稱，這款內衣的作用是扶正脊柱而非治病，否認宣傳過排毒治病等功效。

目前，當地市監部門已介入調查，暫未發現確鑿違法線索，要求門店退款，老人的家屬仍考慮走法律程序維權。

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