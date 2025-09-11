廣東男「2萬人仔買到豪車Maserati」以為執到寶　成交後崩潰

大陸廣東一名男子日前在網路拍賣平台上以近2萬元人民幣標得一輛「瑪莎拉蒂」（Maserati），豈料事後才發現實為「瑪莎同款」的老年代步車，引發消費爭議。



拍賣機構最終同意全額退還買家保證金，並下架所有涉及仿冒豪華品牌的拍賣商品。

馮先生在平台上競拍成功的截圖（大象新聞）

據《大象新聞》報導，廣東的馮姓男子於9月6日在某拍賣平台看到一輛起標價166元人民幣的「瑪莎款」車輛。由於車輛商標與瑪莎拉蒂極為相似，且拍賣平台確實有低價起標的汽車，馮男支付3500元人民幣保證金參與競標。

隔日他以19966元人民幣得標，連同佣金等費用共需支付21563元人民幣。

仔細比對車標高度相似（大象新聞）

然而，馮姓男子仔細查看後發現，這輛車實為俗稱「老頭樂」的低速電動代步車：

以為低價撿漏拍了豪車，仔細一看居然是老頭樂，當時都懵了。

且與一般電商平台販售的同款車型相比，反而貴了2000多元人民幣。馮姓男子表示：

這明顯用高仿豪車商標誤導消費者。

拍賣機構湖北卓法資訊諮詢有限公司起初要求扣除900多元人民幣違約金和200元人民幣的軟體服務費，才願退還保證金，但在媒體關注後，最終同意全額退還保證金，並承認其錯誤。

四川一上律師事務所合夥人林小明律師指出，根據《商標法》規定，未經許可使用與註冊商標近似的標識，容易導致混淆的行為屬侵犯註冊商標專用權。同時，《反不正當競爭法》也明確指出，擅自使用與他人有影響的商品標識，引起誤認的行為屬不正當競爭。

