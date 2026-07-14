樂事薯片驚現藍色異物　網傳為質檢漏網之魚　品牌致歉回收核查

7月12日，有消費者反映家人在食用樂事（Lay's）薯片時，發現一塊疑似「藍色薯片」的異物。品牌客服已與消費者聯繫，經協商，消費者會將部分「藍色薯片」及正常薯片寄回品牌作內部核查，有待樂事確認異物性質和來源。



7月12日，消費者在社交平台發文稱，在樂事薯片中發現一塊疑似「藍色薯片」的異物。7月13日晚，消費者在社交平台透露，樂事官方客服已聯繫她，並就此次情況表達歉意。經過雙方協商，消費者將在保留一半正常的薯片和一半「藍色薯片」的基礎上，將疑似出現問題的薯片寄回給樂事。

7月12日，消費者在社交平台發文稱，在樂事薯片中發現一塊疑似「藍色薯片」的異物。（小紅書）

消費者稱，家人吃過幾片薯片，目前身體未有異常。她希望透過此次了解「藍色薯片」出現的原因以及具體成分、產品食用安全性，並已向客服提出該袋薯片的退款申請。客服表示，產品生產過程有嚴格把控，包材均為食品級材料，建議消費者不必過於擔心。

在相關帖文的評論區，有網民指出，「藍色薯片」有可能是質檢樣本，用於跟蹤驗證生產過程，可能是廠家忘記挑走，但此說法未獲得官方確認。

「藍色薯片」。（小紅書）

《南方都市報》報道，樂事相關負責人回應稱，樂事品牌已關注到此事，並對此高度重視。客服已與消費者取得聯繫，希望可以取回產品作內部核查。目前，因尚未收到涉事薯片，樂事方面尚未確認異物性質和來源。