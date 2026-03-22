在深圳租別墅住：大亞灣連水電管理費月租¥3000　過來人分享經驗

深圳別墅，眾所周知，千萬（人民幣，下同）起跳，上億不封頂。對深圳普通打工人來說，別墅像掛在櫥窗裏的奢侈品，看得見，買不起。按照深圳的人口基數，住在別墅裏的人，算是千萬人中的獨一份，深圳的佼佼者。可有人換了個思路：買不起，租呢？整租不起，合租呢？找到好房源，人均攤一攤，竟比小區房性價比還高。張生夫婦和姐姐及朋友三戶人家，合計4人，在龍崗租了一棟四層樓的別墅，月租一萬。每戶住一層，月租人均2500元。花園、車庫、大客廳都歸自己用，物業服務還更上檔次。



自從2016年之後，深圳別墅不再新增，別墅賣一棟少一棟，法拍價一路走高，有些比二十年前的價格翻了32倍，總價高達上億。可有些片區由於配套和位置問題，或是房東個人問題，空置率高，房租竟也下降了。有些房東願意整租，一棟以1萬到3萬的價格出租，房間多達10間。如果能找到人合租，對於租房人來說，性價比反而比商品房高。既然買房遙不可及，那就租一租，當一個月或者一年的別墅「主人」，高低也當一當深圳的「有錢人」。

示意圖（深圳微時光授權使用）

從城中村到獨棟別墅 深圳普通人的「居住升級」

張生在龍崗六約別墅區住了好幾年，這幾年來，他越來越適應住在別墅裏的生活，和房東也一直維持着穩定的租賃關係。他認為，在深圳租得最划算的住所，就是別墅，沒有之一。他租住的這棟別墅有四層，一樓是大客廳、50平花園、廚房和兩間書房，不住人，往上三層樓，每層樓都有三個帶陽台的房間、浴缸雙衛和衣帽間。他和妻子住一層，他的姐姐住一層，姐姐的閨蜜住一層，三戶人家一戶一層，並共享一樓的公共空間。

他們在一樓養了寵物，周末在院子裏組織燒烤聚會，用投影儀放電影，過上了「下班即度假」的生活。這棟別墅加上物業費，月租剛好是一萬元，平均一人2500元，可以擁有2間房。

偶爾父母長輩來房間隨便住，沒有惡鄰，也沒有樓上咚咚響。唯一不方便就是每天要爬樓梯。

此前他和妻子住在城中村裏，樓上總會傳出異響，他們比較輕睡眠，噪音非常影響他們的生活，自那之後，噪音便成了他們租房的重要排除因素。

他們之前往別墅這個方向尋找租房的時候，也了解過關內的市場，發現最便宜的都要2萬以上，雖然位置各方面都更好，但遠遠超出了他們的預算。後來，他們找到了龍崗六約那邊，終於租下了這棟各方面都符合期待的別墅。房東是香港人，只在四年前簽合同的時候到過現場，之後再也沒有出現過了。四年來，也不曾給他們漲過租金。房東人也非常爽快，房子有小問題時他們會找物業解決，有大問題的時，房東會直接打錢讓他們去處理，或者等處理完報銷發票。

他發現周邊很多別墅都是有錢人之前買來度假的，裝修特別好。後來，房主住不上就出租了，價格也好商量。

龍崗六約這邊，慢慢找。別墅很難租的，可以狠狠砍價。

雖然別墅區位於比較偏遠的地段，但好在小區內車位充足，他們開車上班，只要回家有停車位，便解決了最重要的問題。然而，別墅也並非十全十美，有些優點反過來，也會成為缺點，但整體上瑕不掩瑜。張生認為，房子大就大在，衛生不好做。他們往家裏配備了吸塵器、洗地機、掃地機器人，但每周還得請保潔阿姨來打掃一兩次，才能保證房子的衛生。

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深圳別墅售價高漲 1萬租金的集中在關外

看過深圳的別墅拍賣情況，就不難理解，深圳人為什麼會把別墅當成是「老錢」「億萬富翁」的專屬。2024年上半年，深圳多套豪宅法拍房遭瘋搶，成交單價不斷創下新高，遠遠吊打豪宅商品房的售價。

南山華僑城純水岸的獨棟別墅，以2億元的起拍價開拍，經過33輪激烈競拍後，最終總成交價2.32億元，折算下來，單價突破了50萬元/㎡，創歷史新高。該獨棟別墅2013年的登記價格為1.1億元，十年多的時間，房價足足翻了1倍多。沙河高爾夫別墅，拍出了1.6億的天價成交價，摺合單價高達37.80萬元/㎡，溢價1.2個億。資料顯示，原業主在2004年以約513萬元的總價買入，意味着該套別墅買入20年後總價翻了約32倍。華僑城北片區香山街純水岸（五期）別墅，起拍價8280萬元，最終約1億元的總價成交，摺合單價約27.43萬元/㎡，原業主於2008年以2730萬元的總價買入的。

別墅價格的水漲船高，上億的成交價不再是個例，逐漸成為深圳別墅的常態。畢竟自2016年後，因「限墅令」，深圳再無新建別墅，別墅進入「賣一棟，少一棟」的稀缺時代。

現在，市面上的別墅多為二手存量或早年獲批的尾盤項目，供應非常有限，而且總價普遍在千萬級以上，部分高端項目甚至達到數千萬乃至上億元。然而，根據中介的觀察，部分地區的別墅空置率高達50%，部分業主委託中介出租，並一再降低價格。

在深圳，一萬元左右可以在大梅沙、龍崗、龍華等關外地區，租到獨棟別墅，部分還自帶傢俱，可作工作室、轟趴館、做自媒體、服裝店等等。在大梅沙，聯排別墅三層四房，傢俱齊全，帶私家車庫，餐廳挑高，租金是1萬元到2萬元不限。龍華十二橡樹莊園中的獨棟別墅，整棟出租價格為1萬元左右，提供八房六衛，帶私人車庫。龍崗水岸新都別墅，11個房間，租金1.3萬。龍崗中心城六房五衛，一樓帶院子，報價1.1萬，中介表示9000元左右可談下，這些地方都是自住的比較多，商用的較少。布吉蓮花山莊1.6萬到3萬都有。這些別墅地上三層，帶一層全明地下室，共4層，前後花園環繞，共365平，前院亭台樓閣，水養魚池，全屋都是落地窗，9個房間。

此外還有其他配置較好的別墅，價格超過了2萬元，適合追求大空間、不在意房租的人自住，比如龍華坂田貝爾路萬科城小區別墅價格為2.5萬元左右，龍華梅花山莊租金在3-5萬之間，而蛇口、香蜜湖、華僑城的別墅，目前仍然是深圳高端住所，房租水漲船高，中介的報價是4-13萬之間，依據裝修程度和新老程度來確定。

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退而求其次 深圳周邊租3000元/月的別墅

陳錢錢同樣是租了一棟別墅的深圳人，但她另闢蹊徑，在深圳周邊的大亞灣租了一棟，月租只需要3000元。同樣的價格，在深圳寶安，甚至租不到一個空間足夠轉身的一房一廳，在福田和南山，甚至租不到一個小區的單間。而陳錢錢租下的這一棟別墅，足足有257平方，總共有4層，負一樓是院子，一樓是客廳、餐廳和廚房，二樓兩個房間，三樓是一個房間和一個公共露台。小區裏有籃球場、網球場和游泳池，道路寬敞、到處都是綠化、滿眼葱葱郁郁。小區的住戶不多也不少，不至於擁擠，但也不會荒涼。

小區的位置比較偏僻，但離海邊不遠，距離大概在30公里。陳錢錢休息日時，也會開上40分鐘的車去海邊吹風。她和朋友合租，兩個人、兩隻狗和一隻貓住了一棟樓。

陳錢錢租的別墅：

原本她們倆也在大亞灣租了一套三房一廳的小區房，月租是1200元。後來，朋友想做直播，之前的房子相對來說比較狹窄，加上她們倆都養了狗，所以想換一個大一點的帶院子的房子。找了一圈，她發現別墅最適合她的需求，甚至她們兩個人一人住一層樓，還能保證各自擁有足夠的個人空間。

比起在深圳的居住體驗簡直不要太好，越來越喜歡住在這邊，感覺整個人都放鬆了，生活節奏也慢下來了，沒事養養花草，遛遛狗。

但3000元只是這棟別墅的房租，按照別墅的物業收費，她們每個月還得另外繳納700元出頭的物業費，加上水電，月均近4000元。她們租下的這套別墅，在那個小區裏算是相對適中的價格，其他還有2500元月租的別墅，但是比較陳舊，她們這個是空房，但是房體還不算陳舊，不需要再全部重新裝修。除去添置傢俱的支出，她們大概花了2000元，全屋鋪設地毯、添置負一樓院子的圍欄、貼紗窗等等。

陳錢錢住了一年，發現住進別墅裏，享普通房子沒有的環境，也能承一些尚且需忍受的缺點。由於小區綠化太好，蛇蟲蚊蟻較普通小區更多，房子如果沒有裝紗窗、牀上安裝蚊帳，那蛇蟲蚊蟻會折磨到人類求饒。而且，小區內沒有飲食店，雖然線上買菜和外賣都會送到家門口，但如果有的時候貪方便不想自己做飯，只能到對面的小區裏覓食。

到大亞灣租房，是很多在坪山、龍崗工作的深圳人的不二選擇，陳錢錢亦是如此，她的工作在坪山，離別墅10公里，每天開車上班時間在半小時左右。很多人諮詢她，是否推薦到大亞灣租別墅，升級居住體驗，她建議在坪山、龍崗就近上班的可以考慮，一邊能方便工作，一邊也能過上養老的生活。

備註：文中人物為化名。

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