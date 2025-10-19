深圳大鵬｢保租房｣極優惠　千呎3房海景單位月租僅1400元卻有代價

深圳市大鵬新區，一個大部分深圳人只有放假時才會想起來的地方。



殊不知，這裏有着堪稱深圳最便靚正的保障性住房，包括公租房、保租房（保障性租賃住房），人才房......99平（平方米，下同，約1065平方呎）的三房一廳海景房，月租1400元（人民幣，下同）；山景小三房，月租900多元，非常實惠。

深圳市大鵬新區，一個大部分深圳人只有放假時才會想起來的地方。（小紅書@阿妹加油）

然而，因為位置偏遠、每日通勤到福田往返達100公里，生活設施還不夠完善等原因，這裏保障性住房的入住率相對較低。但是，現在也越來越多人選擇到大鵬「撿漏」，最新一期保租房的入住率達到了95%。有些人舉家搬遷到了大鵬，甚至將工作辭掉，尋找大鵬的工作機會。

有人認為這來之不易的上車機會，即使現在無法長期住上，也願意將房子當成民宿，每周末回去住一住，當作在大鵬山海裡度假。搬到大鵬去的這些人，多少對大海和隱居帶點情懷，正因如此，他們才看到了生活原本的模樣。

從20平農民房到99平海景房 房租只貴了200元

劉揚在今年3月份的時候抽中了大鵬99平三房兩廳的保租房，他們一家7口做夢都不敢想能住上小區海景房。當晚，她整晚不捨得入睡，不敢相信她和家人在這個城市真正落腳了。

她從小跟着爺爺嫲嫲在農村長大，父母在深圳打工，蝸居在一個小農民房裏。那房子特別小，擺放着上下鋪的牀，吃飯走路都得側着身子，房子也非常昏暗，白天不開燈看不清屋內。

直到2021年，她畢業來深圳工作入了深戶，仍和家人繼續蝸居在那間小農民房裏。那年，家裏商量換一間大一點的農民房，月租1200元，他們終於獲得了擺下桌子的空間，再也不用站着吃飯了，但依然是上下鋪，採光很差，一大家子擠在一起。與此同時，她提交了公租房輪候申請。

劉揚的爺爺奶奶和孩子在農民房。（深圳微時光授權使用）

她時刻關注保障房的消息，在看到大鵬的保租房公示後，第一時間就提交了申請並且排名靠前。儘管網友認為很偏僻，生活也不方便，但在他們一家看來，卻是極大的饋贈——月租貴了200元，就能從20平（約215平方呎）的農民房升級成了99平的海景房。

我們所有人都很喜歡這套房子。這裏每天睡覺很安靜，月光就在頭頂，聽着蛙鳴，直面大海，空調都不用開，涼快得很。

70歲的爺爺嫲嫲也彷彿擺脱了大城市和農民房的逼仄，在保租房附近荒地開闢了一片菜地，夢回農村時期。

這房子來得很及時，讓家裏的老人擁有了一個舒服的晚年生活。

她在羅湖上班，開車通勤40分鐘，她的丈夫則通勤1.5小時。他們都不覺得路上堵，甚至感覺風景很美，通勤很舒服。

我們能走到這裏不容易，也沒太大追求，圖個安居樂業。

劉揚的保租房（小紅書@臭蛋媽媽汽修屋）

大鵬新區的保障性住房，由於地理位置的原因，在申請條件中相比於其他區放寬了不少。比如最近的保租房項目，單身人士可直接申請兩房，而其他區如福田、南山同類項目仍普遍要求單身僅能申請一房或者單間。

非深戶的申請門檻降低了，僅需累計繳納深圳社保1年（第一隊列）或正常在繳（第二隊列），其他區如光明、龍崗部分項目要求累計3年社保。人才認定範圍也擴大了，申請人只需符合深圳市人才引進遷戶核准條件，如全日制大專及以上學歷、技師資格等，無年齡限制，而其他區如龍崗部分項目對年齡仍有附加要求。

所以，申請大鵬新區的保障性住房，不僅上車的概率可能更大，戶型、風景各方面可能也會更好。

花花的保租房陽台景觀（深圳微時光授權使用）

在大鵬新區葵涌上班的單親媽媽花花，就帶着三歲的小女兒申請上了壩光的保租房，和女兒有了真正的屬於她們的家。她們兩個人，申請上了一套三房兩廳，每個月的月租900多元。花花感覺，以後就要在大鵬長期駐紮下去了，所以花掉很多積蓄按理想中的家進行了裝修。

目前，房子周圍設施還不完善，也還沒有配套的幼兒園，為了女兒的上學問題，她們目前仍在葵涌租房，只有周末的時候才會回家。

等這邊的人越來越多，發展起來了，生活服務越來越完善了，我們就搬過來常住了。

舉家搬遷到大鵬 不止換了工作，也換了生活

在每次大鵬公示保障性住房時，總有人這樣評價：

大鵬的公租房和保租房只適合在龍崗、坪山、羅湖工作的人，再遠一些的就不適合了。

並且認為房子空置率肯定很高，即使房租再低也不住。

不可否認，有些人搬到大鵬，只是換了一間房子。但現實裏也確實存在有些人，順帶丟掉了以前的工作和生活，重新開始新生活。

冰冰一家是去年搬進大鵬的公租房的，當時，他們夫妻倆都還各自有一份工作，丈夫的工作在蛇口，她的在龍華。每天，他們夫妻需要通勤至少4小時，因為太遠太辛苦，夫妻倆接連離職了。之後，丈夫失業在家帶娃，冰冰又找了一份周末兼職的工作。

每周六，他們和兩個孩子會開車離開大鵬，把孩子安置在爺爺嫲嫲家過周末。之後，冰冰會去做兼職，直到周日，一家四口再去批發超市購買物資回大鵬，一來一回便是一百多公里。

冰冰的保租房小區環境（深圳微時光授權使用）

他們現在住的這套房是75平，三房兩廳，月租是1000元出頭。搬進來之前，他們住在龍華城中村握手樓，房租3500元，兩個卧室都不見天日，採光很差。

小區房南北通透，沒有遮擋，每個房間都特別透亮打開窗戶微風徐徐很舒服。

儘管房子周圍沒有便利店，附近2公里才有商場和超市，交通出行也只有E11大巴車或自駕，冰冰一家還是對這裏感到滿意：

剛來的時候覺得這邊太偏僻了、太不方便了，什麼都沒有，現在學會了騎小電驢，已經習慣了。入住快一年了，我發現其實該有的奶茶燒烤都有，基本能滿足平常的生活需求。

周邊的商業少，他們住到這裏之後最顯著的變化是商場逛得少了，更多的時間花到了海邊。

我們距離較場尾沙灘就5公里，經常去鵬飛公園，金沙灣海灘也很不錯，最近還經常去附近的仙人石沙灘趕海，挖了很多沙白，哈哈，人也曬黑了不少。

他們在一邊享受生活中，一邊輕微焦慮工作，雖有點迷茫，心中卻好似有了定海神針。他們發現大鵬的工作很不好找，但因為現在有了這套租金低廉的穩定公租房，不必太憂心於支付不起生活成本的問題。

在他們看來，在留在深圳和回老家之間，選擇大鵬算是一個折中的辦法了。而這也同時是申請到大鵬公租房的張勇的想法。

張勇自半年前申請上大鵬的公租房後，便辭掉了南山的配送員工作，舉家搬遷到大鵬。在大鵬，他沒有重操舊業，而是租了一個店面，做起了電動車租賃的生意，給遊客出租電動自行車，讓他們能夠環遊大鵬，也實現了「收租」的生活。

雖然收入減少了，但支出也變少了，他自稱足夠維持一家四口的生活就可以了，實在卷不動，只能躺平了。

張勇的電單車租賃店（深圳微時光授權使用）

以前在南山做配送員，送過美團和順豐同城，很奔波很辛苦，完全沒辦法停下來。

當時他們每個月的房租水電加起來近4000元，每年兩個小孩上學學費加起來3萬元，每個月一家四口至少需要1萬元的硬性支出。

現在，搬到大鵬之後，住上一千元三房兩廳的小區房，他感覺這才是生活該有的樣子：

「住了半年了，感覺好安逸。」

「以前是拼命工作，現在就是享受生活，反正也不打算買房了。」



這間公租房，他們一家四口申請了八年，才獲得了入住機會，所以儘管位置遠，也脱離了原本的生活圈，他們依然願意搬到大鵬，並且無數次感嘆，這樣的日子來得太遲。

現在，他一有空，便會去爬山、海釣，社交圈子重新換了個樣，連花在交際上的錢都比以前少了很多：

以前打麻將、喝酒、吃宵夜的多，現在爬山、釣魚、運動的多，而且都不用花錢。

在大鵬，山海取代了鋼筋水泥，也鬆弛了他們緊繃的心絃。勇哥現在經常去趕海，摸沙白、辣螺，也釣釣魚，免費地實現了小小的「海鮮自由」。不僅大人有變化，孩子們搬到海邊之後，更多接觸戶外和自然，肉眼可見地過得比以前輕鬆和快樂。

這邊山海資源豐富，公園也多，平時人少，一點都不覺得擁擠，很適合孩子成長。

在60公里外的南山上班 把月租一千的保租房當周末民宿

喬更新是在細細算了一筆賬之後，決定棄選保租房。她本來以單人的資格申請了一套小兩房，每個月的房租物業加起來差不多1000元，在深圳，這樣的小區房價格已經算是窪地了。

不過喬更新認為，這只是基本的房租成本，對於在龍崗上班的她，加上通勤成本，總成本其實和在公司附近租房相差無幾。她有一輛燃油小汽車，出門可以自駕，算是一種優勢，但是她折算了一下通勤和買菜的油費，每個月至少得花掉1200元。

她還對比了新能源汽車的花費，雖然同樣的里程一個月充電才200元左右，但她認為後續的維修保養費和油車的總開銷基本是一致的：

太不划算了！

她去踩過點，發現周邊六七公里只有一家牛肉麵、五金店、快餐店、711便利店，她從不吃外賣，但是她發現自己買菜做飯，得到7公里以外的菜市場。

從長遠上來看，房子周邊之後會建三甲醫院，32號線目前也正在修建，海洋大學還在規劃修建中，以後人流量起來了，這裏處處都是發展的機會。因此，她認為不在市區上班或者不在乎通勤時間長的人，確實可以考慮這個地方，而她目前還在觀望中。

温文文選擇住上壩光的保租房，不僅因為她是自由職業，更因為她很看好大鵬的發展。住進來之後，她感覺「外地人」也在促進着這個地區的發展。

原本這裏生活設施簡陋，很多人認為生活不便，所以不願放棄上車。現在快遞櫃裝上了，買菜群、拼車群也自發地成立了，業主們正在商量定制公交、討論引進小象到家配送站，衣食住行都在漸漸完善。

我小時候的願望就是住山裏，有網有快遞的山裏可太幸福了，以後附近的海洋大學開學了，人一多就啥都有了。

也有在市區上班，但堅持簽下大鵬保租房的人，比如林恆，但只把房子當作自用的「民宿」。他簽下的壩光國際生物谷人才公寓小兩房，對面是壩光露營地，他從市區開車到這裏需要一個小時左右。

他很喜歡大海，從小就想擁有一個海景房。深漂4年，他一直沒有稍微穩定的住所，不是住在公司幾人間宿舍，就是租昂貴面積小的房間。他想住寬敞點，無奈經濟實力有限。看到大鵬的保租房公示後，他馬上申請，並且成功了。對於這間房子，他不打算常住，而是當作度假地。畢竟月租1000元對他來說，是一筆較小的支出。

一方面自己周末想放空或看海就去住兩天，另一方面房子靠海，環境不錯很安靜，偶爾也可以接父母過來住一段時間。父母都在老家，平時也就過年回去。

以前他一年大概去3次大鵬，每當有朋友來深圳，他就會帶他們去大鵬轉一圈看海，住酒店。

現在，他決定在這所夢想的海景房裏接待遠道而來的朋友，帶他們去周邊的人魚洞景點，並且也讓老家的父母能夠偶爾過來體驗海邊生活。把租金相對低廉的保租房當成後盾和退路，儘管平時不住，只在周末的時候過來度假，也讓他們感到物有所值。

歐婷申請了6年的公租房，一直沒有排上，然而第一次申請壩光保租房便成功選上一套三房兩廳，月租一千四。

她自認便宜不能全佔，那些離公司近、配套全、面積大的公租房不知道要等到何年何年才能排上，現在果斷上車偏遠的保租房，起碼周末能回到自己家了。

但因為保租房附近沒有學校，孩子上學不方便，她和丈夫通勤也較遠，所以目前他們仍在市區租房。與此同時，他們也在按自住的標準，裝修這套全新的房子。

這次不上車，又不知道得等到何年何月，起碼在深圳，我們也算是有一套自己的房子了。

備註：文中人物為化名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】