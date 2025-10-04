「隱翅蟲大軍」侵襲32樓家！女住客狂噴4罐殺蟲水　老公中毒送院

不少人會使用殺蟲水來消滅蚊蟲，不過小心對人體也有害。



大陸安徽一名女子家中遭到「隱翅蟲大軍」侵襲。她為了驅蟲便噴灑了4大瓶殺蟲水，從陽台到廁所地板佈滿隱翅蟲屍體，丈夫卻因吸入過多藥劑中毒送醫。

安徽一名女子家中遭到「隱翅蟲大軍」侵襲，為了驅蟲噴灑了4大瓶殺蟲水，丈夫卻因吸入過多藥劑中毒送醫。（微博@半島都市報）

綜合陸媒報導，該名女子家住32樓，近期因當地連續性降雨，空氣潮濕，導致隱翅蟲大量孳生。

日前她為了驅蟲，便連續噴灑了4大罐的殺蟲水，家中地板上密密麻麻都是隱翅蟲的屍體，卻也導致丈夫因為吸入過多殺蟲藥劑，出現中毒症狀緊急送醫。

隱翅蟲體內含強酸性毒液 直接拍打恐釀急性皮膚炎

隱翅蟲常在夏、秋季出現，具有趨光性，體型細長偏小，頭部、翅膀及尾端呈現黑色，前胸、腹部及足部則為橘黃色，外型極像大螞蟻。而隱翅蟲本身沒有攻擊性，若在皮膚上遭拍打或壓碎，可能釋放其體內的強酸性毒液，引發急性皮膚炎。

專家提醒，面對隱翅蟲時避免直接拍打，可採用吹氣或驅趕的方式。若接觸到隱翅蟲毒液，應立即使用流動清水或肥皂水沖洗，中和酸性毒液，以減輕對皮膚的傷害，局部後續可使用爐甘石洗劑來緩解紅腫和刺激，切記不得用手抓患處。倘若皮膚損害範圍擴大、發炎症狀劇烈或出現全身症狀，需及時就醫治療。

