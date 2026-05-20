內地799元AI寵物翻譯器自稱準確率94% 　網民嘲：智商檢測器│有片

近年來，寵物經濟的社會關注度和市場熱度不斷上升。近期，內地一款聲稱能把寵物叫聲翻譯成「人話」的AI翻譯器備受關注，該產品的生產商杭州萌小譯科技有限公司稱，該翻譯器的準確率達94.6%。



據《極目新聞》報道，日前，杭州一家名為萌小譯（PettiChat）的公司推出一款售價799元的（人民幣，下同）寵物翻譯器，宣傳影片中，貓咪一邊叫，機器一邊實時翻譯：「離我遠點行不行，本來就煩。」「走開點別碰我。」

日前，杭州一家名為萌小譯（PettiChat）的公司推出一款799元的（人民幣，下同）寵物翻譯器。（官方公眾號）

據官方介紹，萌小譯寵物翻譯器依託阿里雲通義千問大模型技術，搭載自主研發的寵物翻譯模型，並以百萬級寵物聲紋樣本作為訓練基礎，可實現對寵物叫聲、情緒和行為語言的識別解析，並將小貓、小狗的叫聲「翻譯」成文字。

官方稱，目前該翻譯器已積累數百萬條寵物行為語言聲紋數據，針對寵物行為學界公認的貓狗常見情緒場景，識別準確度最高可達94.6%。

官方稱，目前該翻譯器已積累數百萬條寵物行為語言聲紋數據，識別準確度最高可達94.6%。（官網截圖）

網民：並非翻譯器，而是人類智商檢測器

據悉，此前貓語翻譯軟件也風靡一時，但有民眾實測發現，將貓叫聲翻譯成人類語言時，軟件準確度難以驗證。內媒對一位經驗豐富的貓行為諮詢師進行求證，對方表示，自己對上述產品持觀望態度。

2026年開年，一款名為「貓咪語言」的App迅速走紅，一度登頂iOS App Store付費榜榜首。（新聞晨報）

對於該款翻譯器，不少內地網民紛紛表示質疑，「準確率是怎麼算出來的，怎麼驗證的」另有網民表示，「這個799元的盒子，當玩具買沒問題，當翻譯器？做不到，這是妥妥的人類智商檢測器。」

對於該款翻譯器，不少內地網民紛紛表示質疑，「準確率是怎麼算出來的，怎麼驗證的」。（官網截圖）

對此，5月16日晚，萌小譯寵語翻譯器相關負責人回覆稱，94.6%是指情緒識別率、準確率，數據是真實的，「任何新生事物都會有疑問、有爭論，這很正常，只有自己體驗過，才會知道這個產品並不是智商稅。產品還在預售階段，此前已有寵物主人進行了體驗。」