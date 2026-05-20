近年人工智能（AI）技術逐漸融入生活，從推薦餐廳、規劃路線，到協助寫電郵、整理數據等，AI正改變人類的生活習慣。江蘇有消費者因未能打通餐廳的電話，竟透過「豆包AI」訂位，結果到店後被店員拒絕，對方更稱「你找豆包預約那你找豆包啊」，他認為店員態度傲慢無禮，遂在美團寫下差評。



《海峽都市報》報道，該消費者在美團留下差評稱，「我提前通過正規渠道預約了5月3日18:30的2人餐，預約信息明確，渠道反饋預約成功」。

消費者在美團留下差評。（海峽都市報）

消費者稱，其到店前多次撥打門店電話但未接通，按預約信息到店後，店員不僅不查詢預約，反而當着所有客人面前嘲諷他，並稱「『找豆包預約那你找豆包啊』」，全程態度傲慢無禮，把顧客的臉按在地上摩擦，毫無尊重可言」。

同時，消費者還附上一張其與豆包AI的聊天截圖。截圖中顯示，豆包AI稱「記住到店報：18:30兩位，豆包預留的位子，好好享用美食，用餐愉快！」。

截圖顯示，豆包AI稱「記住到店報：18:30兩位，豆包預留的位子，好好享用美食，用餐愉快！」。（海峽都市報）

不少網民提出質疑，有人認為問題並非出自AI，而是用戶盲目自認AI全能，「正規渠道是指豆包？」、「豆包只能用來聊天 一天到晚胡說八道的」、「這樣的預約真的是太幽默了」、「感覺有一種盲目的信任度」。消費者則回應，自己給差評是因為店員的服務態度讓他感到非常不適，既不尊重顧客，也無視預約規則。

對此，商家在評論中回覆，「經核實，您提到的『豆包』為AI對話工具，其模擬輸出預約成功並非指向或同步至我店系統的有效預訂信息。五一期間本店客流量較大，未能按AI回覆的狀態實現一對一接待，對此我們深表歉意」。

商家回覆差評。（海峽都市報）

5月19日，該門店工作人員稱，門店不支持用「豆包」訂座，線上預約只有美團和大眾點評兩個渠道。五一假期期間線上預約未開放，只能線下排隊。目前，門店已向平台申訴該差評，平台經由大眾評審投票後已屏蔽該評論。

豆包官方客服回應稱，美團暫不支持通過豆包AI預約餐廳，且因對話屬用戶隱私，無法代為向第三方傳遞信息。部分用戶因電話預約困難或存在社交焦慮，轉而依賴AI完成全流程服務，誤將模擬信息視為有效憑證。