河南多家NFC果汁代工廠靠「原漿+水」勾兌　廠家：低價不可能鮮榨

近年廣受追捧、象徵健康的「NFC果汁」，其生產線竟然是一場「無果騙局」。有內地傳媒揭發，河南有多間代工廠竟用濃縮原漿和水勾兌「NFC果汁」，廠家更直言「低價不可能鮮果現榨」。



用濃縮原漿和水勾兌而成的「NFC果汁」。（小紅書）

《齊魯電視台》報道，河南有多家NFC果汁代工廠的廠房內，根本沒有水果和鮮榨設備，所謂「鮮果冷榨果汁」全靠水、濃縮原漿勾兌而成。有廠家稱，「原漿也是果汁濃縮的」，消費者只關心價位和口感，「低價不可能鮮果現榨」，他們往往靠調換包裝上的「100%」「NFC」等標注順序打擦邊球。

廠家坦言，「全網都有查鮮榨的，唧有幾個鮮榨的」，並稱HPP（超高壓冷殺菌技術）是鮮榨，但30斤的水果都榨不出一公斤的果汁。

被曝光公司包括河南愛杞棗食品有限公司、河南讚漾飲品有限責任公司等。企查查APP顯示，河南愛杞棗食品有限公司成立於2016年，今年6月該公司因白樺樹汁、鳳梨汁、車厘子汁並非100%「果蔬汁」，而故意在標籤顯著位置標注「100%」字樣，且配料表未如實標注實際添加的原輔料，被罰款11萬餘元。

信息顯示，河南讚漾飲品有限責任公司成立於2022年，其2025年年度營業收入達465萬元。今年5月，該公司被處罰3次，涉及其甘蔗汁、蘋果汁等產品，罰款總金額為14.4萬元。此外，上述兩家公司均曾食品抽檢不合格。

河南讚漾飲品有限責任公司生產的「NFC果汁」。（小紅書）

什麼是NFC果汁？

NFC全稱為「Not From Concentrate」，即「非濃縮還原果汁」，從水果中直接榨取果汁後會先冷藏處理，再經過過濾和殺菌處理後直接包裝銷售。

NFC果汁保留了水果的原汁原味及維生素、礦物質等營養成分，但必須在冷藏條件下保存，且保質期較短，因此其儲存和運輸成本相對較高。