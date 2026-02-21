伯恩山模特犬活動中走失　尋狗賞金高達60萬？律師證具法律效力

大陸廣東惠州一家寵物智能科技公司日前在社群平台發布懸賞啟事，開出60萬元人民幣尋找走失的伯恩山犬，引發網友熱烈討論。公司負責人付先生表示，這隻名為辛巴的犬隻本身價值高，且承載團隊深厚情感，承諾若尋回必定兌現賞金。



據大陸媒體報導，付先生表示，辛巴是一隻4歲半的成年公犬，體重約37公斤，毛色以黑、白、棕三色為主，性格溫順親人。他強調，辛巴是公司團隊的重要成員，更是陪伴多年的「明星模特犬」，擁有大量粉絲。付先生表示：

我們從小看著牠長大，養了4年多，感情非常深厚。牠走失後，整個團隊都心急如焚，懇請廣大市民朋友幫忙多留意。

根據付先生描述，2月1日下午3點左右，工作人員帶著辛巴前往上海虹橋機場附近的南石橋路參加寵物相關活動，期間辛巴不慎走失。

中國一家寵物公司飼養的伯恩山犬在上海走失。（《錢江晚報》）

+ 3

工作人員立即在當地尋找但始終無果，隨後報警求助。目前辛巴走失已近20天，派出所民警告知付先生，近期犬隻走失警情較多，暫未反饋與辛巴相關的有效線索。

大陸一家寵物公司飼養的伯恩山犬於上海走失。（《錢江晚報》）

針對網友質疑60萬元懸賞是否屬實，付先生回應：「這隻犬並非普通寵物，本身價值較高，更重要的是牠承載了整個團隊的情感。60萬元對於公司而言並非難以承受的數額，只要有市民、網友能提供關鍵線索並幫助我們找到辛巴，這筆懸賞金我們一定會兌現；即便只是提供有效線索，我們也會給予相應感謝。」

付先生也透露自己的擔憂：「辛巴走失的時間有點久了，現在最擔心的是牠是否還在，上海遛狗群的網友們也一直在幫我們留意著。」19日上午，有網友提供線索稱在虹橋花谷五區垃圾場後的狗場看到伯恩山犬，付先生正與上海友人聯繫確認中。

律師指出，公開懸賞尋狗具有法律效力。根據《民法典》第317條規定，權利人懸賞尋找遺失物的，領取遺失物時應當按照承諾履行義務。第499條也明定，懸賞人以公開方式聲明對完成特定行為的人支付報酬的，完成該行為的人可以請求其支付。律師強調，懸賞廣告的規範不僅是為了保護拾得人的合法權益，更是為了維護契約精神。

延伸閱讀：四川社區中心發短訊提醒居民「多吃狗肉」 官方：只是養生建議

+ 7

延伸閲讀：

春節返鄉潮催生寵物商機！陸寵物照護需求暴增 業者單月進帳73萬

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】