有片｜兩未栓繩犬隻咬死酒店黑天鵝 網民怒：應將狗主拘留
撰文：吳真銘
出版：更新：
1月22日，有網民通過社交平台發影片稱，浙江省湖州市德清縣一度假酒店內，有兩犬隻潛入湖中，將一隻黑天鵝咬死。該酒店的工作人員表示，酒店屬於寵物友好型，顧客攜帶寵物入住需提供一年內的疫苗接種記錄，且不允許攜帶大型烈性犬。目前，警方已介入處理此事。不少網民表示憤怒：「狗主人應該拘留 。」
《極目新聞》報道，1月22日，該網民發佈影片顯示，兩隻毛色一黑一黃的中大型犬潛入湖水中向天鵝靠近，天鵝倉皇逃竄，但被兩犬隻夾擊，撕咬致死。隨後兩犬隻又去追逐湖中另一隻黑天鵝，被主人叫回。影片中，黑色犬隻穿有狗服，連接着狗繩裝置，另一黃色犬隻疑似沒有狗繩佩戴痕跡。
1月23日，該酒店負責人表示確有此事，且稱酒店屬於寵物友好酒店，但顧客攜帶寵物入住需提供寵物一年內的疫苗接種記錄，並要求寵物性情溫順、無攻擊性，且不允許攜帶大型烈性犬。目前警方已介入處理此事。
該負責人介紹，黑天鵝是酒店此前的合作方飼養的，目前處於半野生狀態。咬死天鵝的兩隻狗為同一行顧客攜帶，均有疫苗記錄及養犬證明。
影片發佈後，引起不少網民憤怒，認為應將不牽繩的狗主拘留。另有部分網民表達惋惜，稱心疼黑天鵝：「去年住的時候還餵過……」
新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》於今年元旦正式實施。其規定：未對動物採取安全措施，致使動物傷害他人的，處一千元以下罰款；情節較重的，處五日以上十日以下拘留。
