內地史上最嚴養狗規定上路最重拘10日　有飼主自研｢行狗記錄儀｣

1月1日，內地修訂《治安管理處罰法》正式落地實行，被稱為「史上最嚴養狗規定」。修訂首次將犬隻不牽繩傷人、寵物擾民、違規飼養烈性犬等行為納入法律懲戒範疇，根據情節輕重，相關責任人最高可面臨10日拘留或1000元（人民幣，下同）罰款的處罰。



有飼主擔心被「碰瓷」，因此自主研發出「行狗記錄儀」，記錄犬隻的行跡，避免遭詐欺勒索。新規也帶動狗繩、嘴套、寵物定位儀等防護用品熱銷。



有飼主擔心被「碰瓷」，因此自主研發出「行狗記錄儀」。（翻攝網絡）

據了解，新修訂的養犬新規均獲得寵物主人及民眾的支持，指新規明確處罰標準，鄰里之間因狗隻引發的口角爭執有望大幅下降。

四川成都青羊區的李先生養了一隻柴犬，他表示，新規上路後他特意調整了遛狗時間。「以前早晚飯後遛狗，現在專門等上午9點後、下午3點前，避開老人買菜、孩子上學的高峰時段（繁忙時間）。」他坦言，希望在規則框架下，找到更穩妥的相處方式。

養狗人自主研發「行狗記錄儀」

此外，一款由養犬人自主研發的全方位「行狗記錄儀」爆紅，研發者王鵬是一位兩歲西高地犬（西莎狗）「櫻桃」的主人，也是一名傳媒專業出身的攝影愛好者。他與朋友設計出可佩戴於頸部或手臂的記錄裝置，從飼主視角拍攝遛狗過程，避免畫面過低或操作不便。

他研發的「行狗記錄儀」在社群平台發布後，第一篇貼文就有20萬閱讀量。王鵬稱，沒想到市場需求會如此旺盛，五天諮詢量就有5000多、預售訂單就超過了200個。

王鵬說道，「訂單數量可觀，其實也從側面反映了養犬人的擔憂」許多買家在諮詢時都表示，這個產品哪怕只派上一次用場，能避免一次糾紛，就物超所值。 「他們要的不是一個簡單的拍攝工具，而是一份應對風險的安全感」。

內媒報道，目前各大電商平台狗繩、嘴套、寵物定位儀等合規防護用品諮詢量、下單量雙雙激增，多款熱銷單品月銷量環比增長數倍，在某店鋪一款售價89元人民幣的反光防掙脫狗繩月銷售已突破1.2萬件。成都多家線下寵物店店主表示，近期加強牽引繩、靜音嘴套最受青睞，部分熱門款式時常斷貨。